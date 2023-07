VIDEO – “Nunca me sentí identificada”: Pampita y Benjamín Vicuña aclararon el comentado discurso en los Martín Fierro

12 de Julio de 2023

Todo esto, a raíz de las palabras del chileno en la ceremonia donde indicó que Argentina "me dio un amor", momento en que su ex pareja fue enfocada por las cámaras.

La modelo y actriz Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, salió a aclarar la reacción que tuvo ante el comentado discurso de Benjamín Vicuña en los Premios Martín Fierro.

En el contexto de los premios argentinos que destacan lo mejor de la televisión y la radio, el chileno subió al escenario para recibir su galardón como Mejor Actor y dar un pequeño discurso.

Dentro de las palabras que dijo, las que más llamaron la atención, fue cuando se refirió a Argentina donde aseguró “me dio un amor… Me dio tantas cosas hermosas”.

En ese momento enfocaron a Pampita, quien estaba con una innegable sonrisa en el rostro, lo que desató varios rumores sobre su actual relación. Por esta razón la animadora, quiso dar su versión de la situación en un programa de farándula.

La verdad de Pampita y la aclaración de Vicuña

Luego de que varios interpretaran la frase como una referencia a la madre de los hijos mayores de Benjamín Vicuña, Pampita quiso aclarar las cosas en el programa Intrusos de Argentina.

Allí, aseguró que “el camarógrafo no se iba a perder ese momento”, afirmando que era casi obvio que la enfocaran en ese momento.

“Mi reacción fue sincera, estaba muy orgullosa. Es un premio recontra merecido, con un personaje que arrasó con todo en el corazón de la gente. Yo lo tenía como favorito para llevárselo”, comentó.

Sin embargo, Pampita aclaró que no interpretó el “amor” al que se refería Benjamín Vicuña como una alusión a ella, sino que “siempre pensé que hablaba de todo lo que Argentina le había dado, nunca me sentí identificada. Él jamás tendría una intención así, lo conozco mucho”.

Por su parte, Benjamín Vicuña también reveló la verdadera intención de su frase: “Quise decir que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina. Yo sé que es difícil, me lo he ganado con mucho esfuerzo. Argentina me dio mis hijos, me dio el amor… quizá me equivoqué”, aseguró Vicuña.