Lo que provocó en Vesta Lugg su participación en Vértigo el 2017

30 de Julio de 2023

La artista fue parte del estelar de Canal 13, donde enfrentó una incómoda situación que la llevó a ser una de las primeras eliminadas.

Vesta Lugg, cantante y actriz, participó en el más reciente episodio de La Divina Comida, donde se refirió a su polémica participación en el estelar Vértigo en 2017.

En medio de la cena donde compartió con el periodista Mauricio Jürgensen, la comediante Luis Slimming y la ministra Maisa Rojas, se le consultó respecto a qué momentos se vio afectada por su fama.

Ahí, la artista reconoció que “tengo dos momentos en mi carrera en los que puedo decir que algo me hizo llorar” y que “nunca he conversado esto, porque yo era chica“.

Vesta Lugg recordó que durante su paso por Vértigo, se tuvo que enfrentar a la “Pregunta del Pueblo”, donde le consultaron: “¿Tú crees que eres un personaje dispensable?“.

“Yo me acuerdo que estaba respondiendo y alguien decide interrumpirme. Me dice Vesta, déjame darte una vueltecita, cómo va a ser dispensable esta chiquilla tan bonita“, relató.

Ella reaccionó diciéndole que “no nos conocemos, pero no me gusta que me interrumpan” y respecto a quién hizo esto, aseguró que “ni siquiera me acuerdo de su nombre“.

“Fue muy heavy, yo me acuerdo que todo el público me dijo buuuu y dije me van a echar primera. No me quise parar a darme la vueltecita. Me abuchearon porque rayé la cancha“, aseguró.

Al respecto, indicó que en ese entonces abundaban esos tipos de chistes “de doble sentido, de sexualizar sin consentimiento a la mujer… Sonríe Vesta, eres tan bonita, me decía la Diana. Y yo decía por qué tengo que sonreír para ser válida en este espacio. Salí. Me echaron primero, por supuesto”.

A raíz de lo ocurrido en Vértigo, Vesta Lugg aseguró que “llegué a mi casa, me metí en mi cama y no salí en cuatro días“.

Respecto a si creía que las cosas han cambiado, la actriz sostuvo que “sí, un montón. Creo que hemos transicionado y agradezco mucho a las cabras chicas, las niñas jóvenes que sintieron la misma incomodidad que yo”.