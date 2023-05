Vesta Lugg no se rinde: firma con editorial para escribir un libro sobre finanzas

25 de Mayo de 2023

Vesta Lugg ha tenido unos días movidos, luego que se viralizaran registros de su show semivacío en el Movistar Arena, como telonera de la cantante Emilia.

Esto hizo que la ex BKN se descargara en redes sociales y mostrara su pena por las burlas recibidas y se descargara en Tik Tok: “celebren la valentía en vez de tirarla para abajo. La persona que hizo ese video me imagino que no tenía la intención de hacerme llorar (…) Burlarse de la valentía ajena, no lo recomiendo”.

Pero la cantante sumó un nuevo hito, tras anunciar la firma de un contrato con una editorial para escribir un libro.

“Esa semana firmé el contrato con la editorial para sacar mi libro de negocios y finanzas, vi cosas invisibles, tuve reuniones con mi sello y hablamos de la música que queremos lanzar, fui al estudio dos días y me sumé a la canción de una artista que admiro caleta y volví a traer a la vida una canción que le escribí a un placer culpable, trabajé mi fuerza de brazos para algún día si me cuelgan de un precipicio y tengo que levantar a otra persona – podré, me hicieron llorar de la felicidad, hice una campaña con una marca con la que he querido trabajar toda mi vida, navegué mis inseguridades”, relató Vesta Lugg.