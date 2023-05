VIDEO – La pena de Vesta Lugg ante las burlas por su show semivacío en el Movistar Arena

23 de Mayo de 2023

Vesta Lugg salió al paso de las críticas y burlas recibidas por su presentación como telonera de Emilia en el Movistar Arena.

Y es que en redes sociales se viralizaron videos donde la cantante nacional interpretaba sus temas ante escaso público.

Frente a esto, Vesta Lugg respondió a estos comentarios en Tik Tok, indicando que “fue muy heavy para mí porque fue uno de los primeros show que hice, un show del que me sentía orgullosa, y había poquita gente”.

“La gente se estaba burlando de que había poquita gente (…) Es difícil ser cantante, es difícil partir en algo que desconoces, y cambiar tu rumbo a los 28 años”, agregó entre lágrimas.

Ante esto, Vesta Lugg mandó un mensaje a sus detractores: “Celebren la valentía en vez de tirarla para abajo. La persona que hizo ese video me imagino que no tenía la intención de hacerme llorar (…) Burlarse de la valentía ajena, no lo recomiendo”.