Anita Alvarado volvió recargada contra Daniela Aránguiz: “El amor amarrado no sirve”

3 de Abril de 2024

La Geisha chilena recordó episodios del pasado, y arremetió nuevamente en contra de la ex Mekano.

¡Ni perdón, ni olvido! Después de meses, Anita Alvarado volvió a referirse a Daniela Aránguiz, luego que lanzar varios comentarios en su contra, refiriéndose a distintas situaciones del pasado.

Fue durante el fin de semana que la también llamada Geisha chilena, aprovechó una conversación con el periodista Luis Sandoval en la Fiesta de la Ostra en Pichilemu, para comentar la situación actual de la ex chica Mekano.

Allí recordó un episodio en el que se vio involucrada su hija Angie Alvarado, e incluso aprovechó de referirse a la relación amorosa entre Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Los nuevos dichos de Anita Alvarado contra Daniela Aránguiz

En medio del live de Luis Sandoval en Instagram, Anita Alvarado repasó una antigua frase de la ex participante de Tierra Brava contra su hija.

“Mira cómo castiga la vida. ¿Te acuerdas cuando la Aránguiz dijo tú, que no tienes apellido, que no fuiste criada por tu papá, le dijo a la Angie, y mira, la vuelta es redondita, por eso uno debe tener cuidado“, comenzó diciendo.

Junto con esto, se refirió al actual romance que tiene el ex marido de Daniela Aránguiz, y también recordó la supuesta brujería que le habría hecho a el Mago Valdivia en su momento.

“Todo lo que ella escribió lo está viviendo. Lo más penoso es que al amor de su vida… es que tanta brujería no funciona. Si el hombre no te quiere, no te quiere. Y listo”, afirmó.

Para cerrar, Anita Alvarado sostuvo que Daniela Aránguiz “está picada” y que aún sigue enamorada de su ex pareja.

“Y yo creo que él está enamorado (de Maite Orsini). A costa de brujería el hombre corta el elástico. Ella siempre le hizo brujería, pero el amor amarrado y forzado no sirve”, manifestó la geisha chilena.