Chris Noth respondió a acusaciones de agresión sexual en su contra: “No agredí a estas mujeres”

9 de Agosto de 2023

El actor estadounidense habló por primera vez de manera pública sobre las declaraciones en su contra.

Compartir

Desde hace dos años que el actor Chris Noth viene enfrentando diferentes acusaciones por agresión sexual, lo que incluso le costó la desvinculación de algunas producciones como la serie The Equalizer y el remake de Sex and the City, And Just Like That.

Pese a no tener ninguna denuncia formal en su contra, en 2021 el medio The Hollywood Reporter informó que dos mujeres lo acusaron de haber sido agredidas sexualmente. Allí expusieron que el intérprete habría cometido los hechos en Los Ángeles en 2004 y en Nueva York en 2015.

En esa oportunidad, el estadounidense de 68 años emitió un comunicado para desmentir aquellas acusaciones, donde aseguró que “no agredí a estas mujeres”.

Ahora, Chris Noth ofreció la primera entrevista para hablar públicamente de estas denuncias en su contra.

“Los encuentros fueron consentidos”

Chris Noth, en conversación con USA Today, donde también se refirió a su rol como vocero de una compañía de trajes que lanzó una campaña para crear conciencia sobre la salud mental de los hombres, abordó las acusaciones de agresión sexual en su contra.

“Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz. No sé bien por qué están saliendo ahora, pero sí sé una cosa: no agredí a estas mujeres“, aseguró.

Además, reconoció que su único error fue haber sido infiel a su esposa, pero descartó que las relaciones que tuvo no tuvieran el consentimiento de las mujeres.

“Me aparté de mi esposa, y es devastador para ella y no es una imagen muy bonita. Pero esto no es un crimen“, aseguró el actor que dio vida a Mr. Big en Sex And The City.

“Estas historias podrían ser de hace 30 años o 30 días. No, siempre significa no. Esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consentidos”, insistió.

“Es una historia lasciva, pero no es cierta. Y no puedo decir Bueno, vale, se acabó para mí. Soy actor. Tengo otras cosas que quiero hacer creativamente. Y tengo hijos que mantener… Tengo que seguir adelante”, indicó.

Además, Chris Noth reconoció que “es duro, porque la gente está asustada, y su miedo les guía. Y yo tengo que perseverar porque aún tengo una vida creativa”.