VIDEO – La especial petición de Trinidad a Alessia tras ser nominada en Gran Hermano

Durante la noche de este miércoles, Trini quedó en placa de eliminación junto con Coni, Jorge y "La Pincoya".

La noche de este miércoles, en Gran Hermano, se dio a conocer la placa de eliminación de esta semana compuesta por Coni, “La Pincoya”, Jorge y Trini; y uno de ellos, esta noche, podría ser salvado por Alessia Traverso, quien es la líder por segunda semana consecutiva.

Los seguidores del reality show de Chilevisión tienen claro que ni “La Pincoya” ni Coni están entre las opciones, por lo que Jorge o Trinidad podrían asegurar una semana más en la casa estudio.

La petición de Trini

Una vez que se confirmara que está en la placa de nominación, Trini se mostró bastante confiada, al punto de le realizó una especial petición a Alessia, de cara a lo que ocurrirá la noche de este jueves.

Según se pudo ver en la transmisión de Espiando La Casa, se escucha que la asistente de vuelo le manifiesta a Lucas que no quiere ser salvada.

“¿Puedo decirle a la Ale que no me salve a mí o eso no se puede hacer?”, le consultó al influencer.

“¿Qué querí que le diga?” respondió Lucas. “Dale calma al corazón nomás”, dijo la participante agregando que “si me voy estoy bien”.

Según argumentó, “ahora hay que hacer estrategia… No me quiero quedar en una casa que está dividida, con mala onda, necesito que cambie esto o yo voy a estar afectada todos los días”.

“O son ellas, o soy yo, pero no más esta mala onda. El Seba me dijo lo mismo la otra vez, o soy yo, o es ella, pero no quiero más. Me cansé también”, agregó.

Posteriormente, en la transmisión de trasnoche de Gran Hermano, se pudo ver que Trini va donde Alessia y le dice: “Tú tranquila mañana, escucha a tu corazón, tranquila. Con calma“.

“Tú sabes a lo que me refiero mi amor, escucha a tu corazón, creemos en Dios y Dios es más grande”, cerró.

Con las palabras a Alessia, Trini dejó en claro que no quiere ser salvada, y que se quiere someter al proceso de eliminación junto a Coni y “La Pincoya”.

Las reacciones en redes sociales

Los seguidores de Gran Hermano rápidamente comenzaron a comentar este hecho a través de Twitter, dejando sus apreciaciones sobre el plan de Trini.

