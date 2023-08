VIDEO – Generación 98: Paula revela a Tomás su historia de amor con Cota

11 de Agosto de 2023

La artista tuvo un íntimo momento con su ex pareja contándole la razón del quiebre de su matrimonio.

Durante un nuevo capítulo de Generación 98 emitido este jueves, Paula (Josefina Montané) llegó hasta la casa de su ex pareja, Tomás (Felipe Rojas), para pedirle explicaciones por la pelea que tuvo con Cota (Luz Valdivieso), donde le aseguró que “me das asco”.

“¿Por qué fuiste a amenazar a la Cota?”, comenzó diciendo la joven tras enterarse de lo ocurrido. “¿Eso te dijo? Es bien mentirosa tu polola. Yo no la fui a amenazar, solamente le dije que se mantuviera lejos de Gabriel y estoy en todo mi derecho como papá“, se defendió él.

A raíz de esta conversación, que formó parte del capítulo 40 de Generación 98, Paula decide hacer un mea culpa sobre la poca comunicación que tiene con Tomás tras iniciar su relación con Cota, confirmando que deberían tomar una terapia.

“Sí tienes razón, pero antes de eso me gustaría que me escucharas”, dijo.

La confesión de Paula

Es en ese momento que Paula decide confesarle a Tomás cómo fue que comenzó su relación con Cota, lo que la llevó a tomar la decisión de terminar su matrimonio.

Todo ocurrió durante un matrimonio al que asistió la ex pareja. “Cuando yo veo a los novios en el altar dar sus votos, haciendo la promesa de amor del matrimonio, nos pude ver a nosotros dos jóvenes haciendo lo mismo. Y después te veo a ti que estabas al lado mío y ya no había nada de eso entre nosotros”, confesó.

“¿Tú ya estabas ahí con la Cota? Contéstame Paula, ¿estabas ahí con ella, sí o no?”, preguntó el ex estudiante del Saint Williams.

“No, todavía no había pasado nada con la Cota. Pero ya nos conocíamos y yo sabía que algo estaba cambiando”, confesó su ex pareja.

Según Paula, todo ocurrió cuando cerraron el contrato de la exposición de Cota, “y no sabría explicar qué fue, pero yo sabía que si yo seguía viéndola no iba a poder mirarla como un artista más“.

Con imágenes del recuerdo, se pudo ver cómo conoció a la artista a través de un colega en el trabajo que se la presentó. “Fue como si nos conociéramos de antes, no es como si nos hubiéramos visto por primera vez, fue como un reencuentro”, comentó.

Si bien pensó que era un “enganche intelectual”, posteriormente “ya no podía seguir haciéndome la tonta, me costó, pero me di cuenta que me estaba enamorando de ella”, cerró diciendo la artista en el último capítulo de Generación 98.