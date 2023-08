Acusaciones de estafa y presiones contra Sandra Bullock: todo el escándalo que envuelve a Un Sueño Posible

20 de Agosto de 2023

Michael Oher contó la verdad a los medios sobre los verdaderos intereses de sus padres de acogida.

El ex jugador de la NFL, Michael Oher, hace unos días reveló que la película Un Sueño Posible, que retrata la historia de su vida, esconde oscuros aspectos que desataron indignación en redes sociales.

La declaración llegó a tal punto que muchos usuarios están pidiendo que la actriz Sandra Bullock devuelva el Premio Óscar que consiguió gracias a la película.

El escándalo oculto de la historia de Michael Oher

Una gran polémica se desarrolló en torno a la cinta de 2009, luego que el ex jugador de fútbol americano denunciara que la familia que “lo apoyó” para lograr sus sueños, en realidad lo engañó y lo explotó económicamente.

Esto sorprende, ya que el filme muestra a un adolescente negro con dificultades, que gracias a su hogar de acogida llega a la universidad y se convierte en una estrella del deporte con la ayuda de su nueva familia.

Muy por el contrario, Oher confesó que en 2004 fue engañado para firmar un contrato de tutela, un proceso que no lo convertía legalmente en miembro de la familia sino que daba a la familia Tuohy control legal sobre sus finanzas.

Gracias a esto, Sean y Leigh Anne Tuohy y sus dos hijos recibieron cada uno 225 mil dólares por regalías, mientras que él no recibió nada.

Los descargos contra Sandra Bullock

Pese a no tener relación con la historia real, la conocida actriz Sandra Bullock se ha convertido en un foco de críticas en redes sociales.

Tras enterarse de la situación, miles de cibernautas han pedido a la Academia de Artes Cinematográficas que retire el Premio Óscar que la intérprete ganó por personificar a Leigh Anne Tuhoy, la madre adoptiva de Michael Oher en la producción.

Una fuente cercana a Bullock reveló a Daily Mail que la actriz de 59 años está afligida por las recientes acusaciones que han manchado la película que protagoniza.

“Ella odia que una historia maravillosa, una película espectacular y un increíble momento en su vida se vea manchado. Ahora la gente no verá (el fime), y si lo hacen, tendrán una reacción completamente distinta a la intención original”, explicó la fuente al medio estadounidense.

“Sandra Bullock no tenía nada que ver con la verdadera historia que leemos ahora”, aseguró Quinton Aaron, el actor que interpretó al jugador.

“Hacer una declaración como esa no tiene ningún sentido. Ella dio una actuación brillante, no debería empañarse por algo que no tiene nada que ver con ella”, cerró diciendo sobre la petición que circula en redes sociales.