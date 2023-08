Britney Spears se refiere por primera vez a su separación: “No podía soportar más el dolor”

20 de Agosto de 2023

“No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie! Pero, sinceramente, no podía soportar más el dolor!”, sostuvo Britney Spears en su cuenta de Instagram.

Britney Spears sacó la voz por primera vez para referirse al fin de su relación con Sam Asghari, tras seis años juntos y uno de matrimonio.

La cantante salió al paso de la versión de su ex pareja, que apeló a una infidelidad de la artista y a eventuales hechos de violencia, apuntando que “como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos… 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida”.

La intérprete de Baby One More Time detalló que “he estado jugando fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso!!! ¡Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero hay una razón por la que siempre he tenido que ocultar mis debilidades!”.

“¡Así que seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda! ¡Y en realidad me va bastante maldita bien! ¡De todos modos, ten un buen día y no te olvides de sonreír!”, sentenció.