VIDEO – “Les guste o no…”: el tapaboca de Pincoya a Jorge en Gran Hermano

24 de Agosto de 2023

Durante una nueva dinámica, el modelo quiso recordarle a su compañera un conflicto con Rubén, pero jamás espero la respuesta que recibiría.

Durante la emisión de este miércoles de Gran Hermano se vivió una nueva jornada de El Trono, donde Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya, y Jorge Aldoney protagonizaron una tensa discusión.

El modelo eligió a la mujer porque piensa que “el fin justifica los medios” y, como ejemplo, recordó lo ocurrido hace unos días cuando tuvo una discusión con Rubén Gutiérrez.

“Dijiste paco y un adjetivo calificativo bastante denostativo. Pero las disculpas por denostarlo por su profesión no las escuché. Entonces, yo creo que tu fin, lo encuentro válido, de salvarte de la placa, sí justifica los medios”, dijo Aldoney.

Ante las palabras de Jorge, Pincoya no dudó en responder, fiel al estilo que ha demostrado en Gran Hermano. “Yo tengo una muy buena onda con la institución de Carabineros de Chile, el cual yo pertenecí muchos años, y nosotros cuando trabajamos nos tratamos de paco“, comenzó señalando.

“Ninguno de los dos pertenece a la institución, cada uno tomó rumbos diferentes, eso no quiere decir que yo no le tengo un respeto a Carabineros de Chile“, agregó.

En esa misma línea, Pincoya emplazó a Jorge: “Si tú me dices a mí que yo haría cualquier cosa para quedarme, yo creo que estás equivocado porque más cosas hacen ustedes para quedarse, injuriando, culpando, armando patrañas. Porque han dicho de todo para sacarme de la casa”.

“Pero, ¿quieres que te diga una cosa? Cuando yo me vaya de acá es porque la gente de afuera quiere que yo me vaya, y me voy a ir con la frente en alto. Así que les guste o no, quizás tienen Pincoya para rato”, remató.

“No andes de vocero”

Durante esta actividad de Gran Hermano, Jorge le consultó a Pincoya respecto a qué frase utilizó en la que la trató de “flaite”.

“En la cocina, varias veces. No te podría decir el día… Flaites cu… que no lavan su loza. Es que esta gente es muy flaite… Y cuando estoy yo ahí presente. No sabes hablar bien porque no te da el cuero para decírmelo“, le respondió ella, a lo que él aseguró que “no era para ti”.

Antes de finalizar su intervención, Pincoya le dejó en claro a Jorge que cuando “yo te voy a nominar o cuando yo te digo algo, son situaciones que han pasado entre los dos, no de Perico y los palotes, fíjate. No andes de vocero (…) No te voy a llamar acá para sacarte cosas de otras personas”.