VIDEO – “No te vengas a hacer el justiciero”: la tensa discusión de Coni y Jorge en Gran Hermano

11 de Agosto de 2023

El ex Mister Chile reclamó porque no se repartió un premio que ganó La Pincoya, por lo que la bailarina le puso los puntos sobre las íes.

Compartir

Coni y Jorge protagonizaron una tensa discusión el día miércoles en Gran Hermano, cuyas imágenes fueron emitidas anoche por Chilevisión.

El problema entre ambos surgió luego de que Jennifer Galvarini, conocida como La Pincoya, recibiera un premio por lograr que junto a cinco compañeros se lanzaran a la piscina completamente desnudos, algo que logró con la ayuda de Lucas, Rubén, Raimundo, Coni y Francisca.

Gracias a eso recibió una cena para dos personas, un video de su familia, un asado para toda la casa y tres cajetillas de cigarros. Esto último, lo repartió entre quienes participaron con ella en el desafío.

Sin embargo, Jorge se indignó con sus compañeras porque no le entregaron cigarros a Alessia, quien anteriormente le había entregado su apoyo a La Pincoya, pese a que no participó del reto.

Ante esto, el ex Mister Chile llegó hasta la zona de la piscina donde encaró a sus compañeros por su mal gesto. “¿Por qué no le dieron cigarros a la Alessia?“, preguntó, ofuscado.

Coni inmediatamente se mostró confundida ante la actitud que estaba mostrando Jorge en Gran Hermano. “¿Cómo por qué?”, preguntó Capelli confundida, ante lo que el sujeto respondió que “ella también fuma” y que “no le repartieron cigarros“.

“Ay, Jorge, ¿sabes qué? De repente no te entiendo”, insistió Coni. “No te entiendo para nada, me parece nada que ver la actitud que estás teniendo“, agregó.

La bailarina argumentó que “me parece que tuvieron una actitud súper negativa cuando vinimos, hasta hubo una mala onda, malas caras, cuando vinimos a hacer el tema (el desafío). Nadie felicitó a la Pincoya, entonces no me parece energía que tú vengas aquí, prepotente. Si tú quieres hablar con alguien, habla con la Pincoya, ella es la ganadora del premio”.

“Un premio que no es mío”

Ante las palabras de Coni, Jorge insistió en que le parecía “injusto” lo ocurrido, además le aclaró que no hubo “ninguna mala onda” y que “no estoy siendo prepotente”.

Sin embargo, Capelli insistió en su punto: “Ella trató de convencer (para que participaran con ella) y fue un culo“. Pero Aldoney precisó que “no estoy hablando por mí”.

Pero la joven, ante esto último, le dijo que entonces “no haría eso” porque “si yo no quise participar en algo, no llegaría y me pondría a reclamar por un premio que no es mío“.

“¿Por qué estás reclamando? ¿Por qué es injusto? El premio se le ganó ella“, dijo molesta Coni a Jorge, según las imágenes que se vieron anoche en Gran Hermano.

Pero el modelo insistió en que Alessia no recibió cigarros y la bailarina insistió en que no participaron, pero que eso no quería decir que no le iban a convidar. “No te vengas a hacer el justiciero aquí“, cerró Capelli.