U. de Chile inaugura exposición con más de 50 fotografías que retratan el ayer y hoy de Víctor Jara

29 de Agosto de 2023

La muestra fotográfica retrata al cantautor entre los años 60 y 70, y presenta capturas más contemporáneas, que revelan cómo el artista sigue presente en el corazón de los chilenos.

Revisar las diversas facetas y la memoria de uno de los más destacados intérpretes musicales del ámbito nacional es uno de los propósitos de la exposición “Víctor Jara. Dos miradas. 50 años”, una muestra que inaugurarán la Fundación Víctor Jara y la Universidad de Chile este viernes 1 de septiembre.

Las fotografías están a cargo de Luis Poirot y Antonio Larrea, dos nombres esenciales en la historia de la fotografía en Chile, cuyo lente captó personajes, lugares y momentos que hoy habitan el imaginario visual nacional como a Pablo Neruda, Salvador Allende y músicos de la Nueva Canción Chilena como Víctor Jara.

La muestra histórica de Larrea y Poirot exhibirá material que retrata a Víctor Jara en su labor como director de teatro y actor, luego como cantante, pero también en la intimidad social y familiar, así como su legado popular.

“Yo vivía en Pedro de Valdivia Norte, entonces él me dijo ‘Mira, a lo mejor voy a grabar un disco y quizá para la portada voy a poner una foto. ¿Por qué no salimos a sacar fotos? Y me pasó a buscar un domingo por la mañana y salimos a caminar (…) Llegamos a los restos de unas casas de fundo, que hoy día es el Campus de la Universidad Católica. Entonces nos pareció interesante, tenía bonitas texturas, y estuvimos fotografiando”, recordó Luis Poirot la primera sesión que tuvo con el cantautor.

Los fotógrafos lograron salvar estas obras

Tras el golpe de Estado, Poirot sacó las imágenes de Chile a través de amigos, luego de irse al exilio a las pocas semanas del 11 de septiembre. Larrea se las llevó de su taller, destruyó sus tiras de prueba y las escondió.

Los dos tardaron en reencontrarse con esas fotos, y las fueron revelando y publicando con el paso de los años. Al mismo tiempo, siguieron ejerciendo el oficio fotográfico y se reencontraron de otras maneras con Víctor Jara.

Semana por el “Nunca Más”

Esta exposición inaugura la Semana por el “Nunca Más” de la Universidad de Chile, conformada por actividades que se desarrollarán entre el 1 y 11 de septiembre, que convocan a la comunidad universitaria y a la ciudadanía; todo bajo el lema “Educación para la democracia”.

“Las imágenes nos ayudan a construir y reconstruir memoria, por ello abrir nuestra Casa Central al público con esta exposición nos llena de emoción y agradecimiento”, indicó la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba.

La muestra contará con un conversatorio junto a Luis Poirot en la sala Eloísa Díaz de la Universidad de Chile el 4 de septiembre próximo y para asistir te puedes inscribir en ESTE LINK.