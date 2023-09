VIDEO – “Me amenazaron de muerte”: Viñuela revela las repercusiones que tuvo en su vida el polémico corte de pelo

1 de Septiembre de 2023

El animador confesó también en El Purgatorio que no se sintió apoyado por sus compañeros de Mega.

Compartir

José Miguel Viñuela fue uno de los invitados al capítulo de este jueves de El Purgatorio, y no se salvó de responder sobre sus polémicas.

Una de las preguntas que no pudo evitar fueron las relacionadas al polémico corte pelo a un camarógrafo en el matinal Mucho Gusto, en julio de 2020, episodio por el cual recibió una millonaria demanda.

Tras ser consultado por Ignacio Gutiérrez, el ex conductor del Mucho Gusto recordó lo que vivió en ese momento.

“El mismo día le pedí disculpas a él. Me quedé hasta las cuatro de la tarde con él. Después vino un fin de semana y me di cuenta que me estaban demandando por 100 millones de pesos”, explicó.

Nulo apoyo a Viñuela

El conductor de El Purgatorio quiso seguir indagando, y le preguntó a Viñuela: “¿Qué animador de televisión te llamó para darte apoyo y luego te criticó duramente?”.

“Ese mes, y dos meses te diría, fue un desfile de animadores y gente de la tele que hablaba y daba entrevistas y opinaba y decía cosas. Me tocó ver a tanta gente que no te podría decir a alguien en específico”, respondió el ex rostro de Mega.

Luego, aseguró que “honestamente tengo muy pocos amigos en la televisión. Por lo tanto, si alguien se sintió con el derecho de hablar y decir lo que quisiera… Mis amigos son contados con los dedos. La Mari Godoy, la Pata Larraín”.

Aquí se tomó un momento, para ejemplificar con la polémica situación que enfrentó su ex compañero de pantalla Karol Lucero.

“No quiero entrar a dar nombres, no estoy en una parada de generar polémica, pero sí efectivamente me hubiese gustado (que lo apoyaran). Me acuerdo del capítulo Karol, cuando pide disculpas, creo que éramos 12 compañeros de trabajo al lado de él, apoyándolo en el matinal”, afirmó.

“A mí me hubiese encantado que me hubiese pasado lo mismo, haber sentido que estábamos todos ahí. Insisto, no le echo la culpa a nadie en especial, me hubiese gustado estar más acompañado y no tan solo”, confesó.

Repercusiones en su vida

Respecto a cómo cambió su vida, José Miguel Viñuela afirmó que “pasé por momentos difíciles, me amenazaron de muerte. Pasaron muchas cosas en esta historia”.

Tras esto, el animador chileno finalizó haciendo un mea culpa: “No medí las consecuencias de lo que estaba haciendo”.