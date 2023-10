Conoce quién se convirtió en la segunda eliminada de Tierra Brava

13 de Octubre de 2023

Simón de la Costa junto a Azzartt Maveth tuvieron que enfrentarse a una exigente prueba con alto condicionamiento físico.

La noche de este jueves Tierra Brava conoció a quien se convirtió en la segunda eliminada, la que se suma a Camila Campos, conocida popularmente como Camilísima.

Quienes debieron enfrentarse en esta nueva prueba de eliminación fueron Simón de la Costa junto a Azzartt Maveth. Estos dos integrantes del equipo verde midieron toda su habilidad y destreza en un circuito que les exigió un alto condicionamiento físico.

La prueba consistía en que estas dos figuras debían subir una estructura, atravesar una ratonera, hacer equilibrio y recoger unos jarros de greda. Finalmente pasar por una red y luego lograr derribar los tres jarros recolectados.

Simón de la Costa no tuvo problema alguno en superar a Azzartt Maveth, quien se convirtió en la segunda eliminada de Tierra Brava.

Como regalo de despedida, la joven tiktokera pidió un piquito entre Pamela y Jhonatan. La pareja, para cumplirle, se dio su primer beso en cámara.

“Me siento triste y un poco decepcionada, porque esperaba entregar un poco más. Pero me voy con mucho amor y me quedó pendiente no ser tan cerrada y abrirme un poco más con las personas que tenían ganas de conocerme. Me encantaría volver y dejar la embarrada”, aseguró a cámara la denominada “Tía de la micro”.