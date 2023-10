VIDEO – Generación 98: la nueva mentira de Robin tras ser “descubierto” por Javiera

18 de Octubre de 2023

La esposa de Gonzalo consiguió información importante para desenmascarar al enfermero, pero él logrará salir al paso de la situación.

Compartir

Tras descubrir que “Samuel” no es quien dice ser, Javiera (Paloma Moreno) enfrentó a Robin (Gabriel Urzúa) en el reciente capítulo de Generación 98.

La economista se enteró que en realidad no aparece en los registros de la Universidad de Chile como médico y aprovechó una reunión en su casa para encararlo.

En la escena se pudo ver a Robin asistir a la cita donde también estaban presentes “Chico” Olmedo (Gabriel Cañas), Clemente (César Sepúlveda), Valentina (María Gracia Omegna) y Juanjo (Nicolás Poblete). Allí, la dueña de casa lo apartó del grupo para poder conversar a solas con él.

Robin entre la espada y la pared

“Perdóname que te haya abducido o secuestrado aquí en la pieza, pero es que quería hacerte una pregunta muy privada. No te preocupes, no va a salir de estas cuatro paredes”, aseguró Javiera, para luego preguntar: “Quiero saber, ¿por qué tú nos has estado engañando todo este tiempo?”.

Ante la consulta de la mujer, Robin respondió con una risa nerviosa: “¿Yo?”.

“A mí me carga ser la portadora de malas noticias, lo encuentro lo más maleducado que hay, pero supe que no hay ningún doctor titulado con tu nombre en la Universidad de Chile… ¿Raro no? ¿Qué pasa ahí?”, lo encaró la esposa de Gonzalo (Nicolás Oyarzún).

Para salir del paso rápidamente, según veremos esta noche en el episodio de Generación 98, Robin ideó una excusa para que Javiera no sospeche del romance que ella tiene con su esposo.

“Yo lo inventé porque me sentía muy poca cosa frente a la Martita. Ella salió de un colegio pituco”, aseguró Robin llegando incluso a las lágrimas, fiel a su actuación.

Fue allí cuando el enfermero le confesó que en realidad terminó su relación, ya que ella se encuentra con otra persona.

“La Martita está saliendo con otra persona, es un doctor… Kevin Anderson”, mintió Samuel causando el impacto de Javiera.

Mientras que en un clip de redes sociales se puede ver un gracioso momento en el que Robin les confiesa la situación a Gonzalo y Martita.

“El médico Kevin Anderson que es mi archirrival. ¿La cagué?”, dice el enfermero causando la risa de la pareja.