La propuesta de La Moneda para obligar a consultorios y jardines infantiles a “acusar” a inmigrantes irregulares

El senador Arturo Longton (RN) recalcó que esta medida permitirá “acelerar procesos de expulsión” y de paso detectar falencias en materia laboral.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

La Moneda, a través de la Subsecretaría del Interior, presentó una indicación al proyecto para agilizar las expulsiones administrativas, donde obliga a estamentos públicos y privados a “acusar” a inmigrantes irregulares cuando concurran a realizar trámites.

Según informó La Segunda, el subsecretario Máximo Pavez indicó ante la Comisión de Gobierno del Senado que esto obligaría a consultorios, jardines infantiles, colegios, hospitales, Isapres, AFP y Fonasa a reportar estos casos al Servicio Nacional de Migraciones.

La indicación precisa que “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado deberá entregar información requerida por la autoridad migratoria respecto de extranjeros sometidos a procedimientos en trámite”.

Entre los antecedentes consignados están datos personales como domicilio, correo electrónico y teléfono, entre otros.

El Ejecutivo precisó que con ello se busca aprovechar las instancias en que inmigrantes irregulares concurren a realizar diligencias para postular a beneficios sociales o recibir atención médica, para fiscalizarlos y, si corresponde, expulsarlos.

El senador Arturo Longton (RN) recalcó que esta medida permitirá “acelerar procesos de expulsión” y de paso detectar falencias en materia laboral, apuntando que “esta información que pueden proveer estas instituciones es muy valiosa para recopilar datos”.

Raúl Soto, próximo presidente del PPD: "La centroizquierda dejó de representar a una parte de la sociedad y eso hay que ir a recuperarlo"

El diputado asume la presidencia del PPD con una promesa de renovación generacional y un diagnóstico claro: no basta con sobrevivir como partido. En entrevista con EL DÍNAMO, traza el proyecto político que quiere impulsar, responde por el rol de los liderazgos históricos en la conformación de la lista única y analiza el debate en torno al Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de Kast.

