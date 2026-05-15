VIDEO – El homenaje de Benjamín Vicuña a su hija Blanca en el que habría sido su cumpleaños número 20

La fecha también fue recordada por su madre y ex pareja del actor, Carolina Pampita Ardoain.

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Un mensaje lleno de emoción publicó este viernes el actor nacional Benjamín Vicuña, el mismo día en que su hija Blanca habría cumplido 20 años, en una jornada que también fue recordada por su madre, Carolina Pampita Ardoain.

A través de su cuenta en Instagram, Vicuña recordó cuando nació la mayor de sus hijos, la que falleció en una clínica de Santiago en 2012 debido a una neumonía hemorrágica.

En la publicación mencionó que la bautizaron Blanca por la Cordillera de Los Andes y rememoró que “por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos”.

“Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte“, añadió en la primera parte del mensaje.

A continuación, Benjamín Vicuña manifestó que “escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró. No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre. Naciste bonita, me acuerdo, ese día exacto la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda”.

Benjamín Vicuña y lo que serían los 20 años de Blanquita

Luego redactó: “Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo. Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara. Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento”.

“Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena, pero esta vez al mar no lo borró, esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”, terminó su mensaje.

A la vez, el actor chileno compartió una foto con su hija y un video de ella jugando y hablándole a la cámara.

Además de su padre, también su mamá, Carolina Pampita Ardohain, recordó el que sería el cumpleaños 20 de Blanca.