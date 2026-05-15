Encuesta Black & White: 64% evalúa mal el rol de la oposición

Además, un 58% manifestó que no considera válida la presión al Congreso desde la calle.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A poco más de dos meses del inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, un 64% de quienes tomaron parte en la última encuesta de Black & White evaluó como malo el rol que está desempeñando la oposición.

De acuerdo con lo revelado por el sondeo, este porcentaje aumenta entre los hombres, en el segmento ABC1 y entre personas de 55 o más años.

Además, un 58% de los consultados manifestó que no considera válida la presión al Congreso desde la calle, y respaldó la idea de buscar acuerdos al interior de la Cámara de Diputados y el Senado.

Por el contrario, entre los jóvenes que tomaron parte en el sondeo, la mayoría estimó que sí son válidas las movilizaciones.

Encuesta revela que mayoría rechaza llamado de diputada del PC

Respecto del llamado a la movilización por parte de la diputada del Partido Comunista Lorena Pizarro, el 53% de quienes respondieron la encuesta Black & White consideró que se trata de una incitación a la violencia.

Según los resultados del sondeo, la proporción se incrementa entre los hombres de los segmentos C3 y ABC1, y también en la medida que aumenta la edad.

Sobre el mismo tema, la mayoría de los más jóvenes que tomaron parte en la encuesta estima que no se trata de una incitación a la violencia.

En cuanto a las indicaciones de la oposición, la mayoría (54%) considera que sí es válido presentar 1.500 indicaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional. La proporción aumenta en el segmento C2 y DE, y a medida que disminuye la edad.