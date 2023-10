VIDEOS – “Ese we… está muerto”: Cony corta su amistad con Francisco tras cuestionarla al aire en Gran Hermano

25 de Octubre de 2023

Quienes integraran la denominada "familia Lulo" terminaron por romper la casi nula relación que mantenían en la actualidad.

Este martes, en vivo y en directo se transmitió una fuerte discusión entre los participantes de Gran Hermano, la que incluyó un quiebre entre Cony Capelli y Francisco Arenas.

Todo comenzó en medio de un contacto de los animadores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez con la casa estudio, cuando se le dio la palabra a Raimundo. Aunque no tenía relación con la actividad de la que se estaba hablando, el jugador decidió repasar un conflicto que ocurrió durante la fiesta del viernes.

En ese momento la mayoría de los participantes comenzaron enrostrarse la responsabilidad de dicho incidente, dejando ver que el problema aún no se soluciona. Sin embargo, una de las peleas más impactantes la protagonizaron dos integrantes de la ahora ex “familia Lulo”.

El enfrentamiento entre Cony y Pancho

Cuando fue el turno de Francisco de poder hablar en Gran Hermano, le reclamó a Cony por increparlo durante la fiesta cuando el conflicto era con Sebastián Ramírez.

“Yo quiero harto a la Cony pero en dos fiestas me ha pasado que ella me ha ido a enfrentar mirándome a los ojos y apuntándome con los dedos. La primera vez me quedé callado, me sentí atemorizado en la manera de como ella actúa”, aseguró acusando sus actitudes.

Sobre lo anterior, el camionero manifestó: “Yo no estoy interesado en ganar el reality, pero la Cony para mí es una persona agresiva y se lo digo en su cara”.

“A mí no me vengas a dejar mal. Más encima tú conoces a mi familia, con qué cara… eres un mentiroso, hipócrita”, respondió la bailarina con rabia y evidente decepción.

Momentos más tarde, la discusión fue disipada por una tanda a comerciales, pero esto no impidió que se armaran grupos comentando lo sucedido.

Allí que se vio a Cony fumando en el patio junto a Scarlette donde fue tajante al expresar: “Para mí ese we.. está muerto, no existe”.