VIDEO – Francisco “al desnudo” en sauna de Gran Hermano: “Me fui en la volá”

2 de Noviembre de 2023

Francisco protagonizó uno de los momentos más hilarantes de Gran Hermano.

Francisco Arenas, más conocido como Papá Nulo por los seguidores de Gran Hermano, protagonizó un hilarante momento en el reality show.

Y es que el camionero estaba junto a Hans Valdés y Fernando Altamirano, Bambino, en el sauna de la casa estudio.

Al ver que Hans y Bambino estaban en ropa interior en el sauna, Francisco comenzó a desnudarse, mientras conversaba con los jóvenes sobre la placa de eliminación.

Así, Papá Nulo comenzó sacándose la polera y posteriormente sus pantalones, quedando en boxer.

Sin embargo, Francisco fue más allá y se sacó los calzoncillos, ante la mirada impávida de sus compañeros de Gran Hermano.

Ahí fue cuando se dio cuenta de lo sucedido, señalando “chucha, me estoy sacando los calzoncillos”, causando la risa de Hans y Bambino.

“Pensé que… me fui en la media volá y ustedes no me dicen nada”, agregó, causando la risa general.