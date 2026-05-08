Cathy Barriga llama a la empatía tras prisión preventiva de Joaquín Lavín León: “Han sido años difíciles”

Cathy Barriga conversó con los medios para referirse a la prisión preventiva de su marido, Joaquín Lavín León, quien está imputado por falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco y tráfico de influencias.
Tras la última jornada de formalización, la otrora alcaldesa de Maipú, quien también está siendo indagada por la Justicia, hizo un llamado a tener empatía con el presente de su familia.
“Nosotros tenemos una familia, han hablado un montón de cosas, porque no vine y también porque vengo. Por favor tengan un poquito de comprensión de lo que uno vive. Estos han sido años difíciles, de manera injusta detrás de nosotros. No somos solo nosotros, son una familia, son los niños”, declaró la ex jefa comunal.
Cathy Barriga envió un mensaje a los medios presentes en el Centro de Justicia: “Entiéndanme a mí como mamá, como mujer, como lo que estoy viviendo”.
“En mi caso, ¿Cómo voy a recuperar todo el daño que se ha hecho? Nadie lo puede recuperar. Y yo no les puedo dar detalles de las cosas, cómo afectan”, declaró la otrora alcaldesa que es investigada por una serie de delitos que hacen que arriesgue una pena de 20 años de cárcel.
Ante esta situación, Cathy Barriga apuntó que “ambos estamos en investigaciones y bueno, las cosas tienen que avanzar. Hoy día es un momento súper triste, sobre todo para mis hijos. Esto no debiera ser”, expresó.