Latinoamérica ya no promete: lidera

Durante años, el desarrollo se pensó como una carrera por parecerse a otros. Hoy estamos viendo lo contrario. Lo que crece, convoca y escala, es lo que se atreve a ser profundamente propio. Y eso abre al mismo tiempo una oportunidad y una responsabilidad.

Algo está pasando en Latinoamérica y esta vez no es una tendencia, es una señal.

Hace pocos días, en Río de Janeiro, Shakira rompió records y reunió a dos millones de personas en la playa de Copacabana. En el Zócalo de Ciudad de México, 31 Minutos convocó a más de 230 mil personas, superando en convocatoria a artistas globales; en Santiago, Karol G no hará un solo concierto: debido a la alta demanda, la artista agendó cuatro noches consecutivas para enero próximo.

Y hay otra escena que termina de confirmar este cambio: en el escenario más visto del mundo, el Super Bowl, Bad Bunny encabezó el espectáculo de medio tiempo, llevando música en español al centro del mainstream global.

Cuatro escenas distintas, pero con un mismo mensaje. Latinoamérica entendió algo fundamental, y es que su identidad no es una debilidad. Es su principal ventaja competitiva.

Durante años, el desarrollo se pensó como una carrera por parecerse a otros. Hoy estamos viendo lo contrario. Lo que crece, convoca y escala, es lo que se atreve a ser profundamente propio. Y eso abre al mismo tiempo una oportunidad y una responsabilidad.

Porque cuando hablamos de música y cultura, muchas veces la reducimos a expresión o entretenimiento. Pero estos casos muestran algo mucho más potente, donde la cultura funciona como industria, motor económico y plataforma de proyección global.

Eventos de esta escala activan el turismo, el empleo, el comercio y revitalizan ciudades.

Pero además gatillan algo más profundo. Hablo del orgullo de pertenecer y reconocerse en lo que se crea. Orgullo de ver que lo propio no sólo funciona, sino que convoca al mundo. Creo que ese el punto de partida de cualquier proyecto colectivo que quiera crecer en serio.

Y resulta que Shakira canta en portugués sin dejar de ser colombiana; 31 Minutos conecta con México sin perder su humor chileno; Karol G moviliza comunidades completas sin intentar parecer global. Ya lo es, precisamente porque es propia; y Bad Bunny lidera el escenario más influyente de la cultura pop mundial sin dejar de cantar en español.

Aquí hay una lección que va más allá de la música o el entretenimiento. Porque cuando esto ocurre, no solo crecen los artistas, crece la percepción de lo que una región es capaz de hacer.

Durante mucho tiempo, innovar fue sinónimo de copiar mejor. Hoy innovar es también interpretar mejor quiénes somos y construir desde ahí.

Latinoamérica no necesita importar su valor. Tiene talento, capacidad de conectar y una forma única de emocionar y narrar.

Cuando eso se articula bien, el impacto va mucho más allá de lo cultural, porque también se genera valor económico real: industria, turismo, marca país, atracción de talento y nuevas oportunidades de negocio que nacen desde una identidad única.

Por eso, el desafío actual es entender que estos ejemplos son señales de una nueva etapa donde la cultura pasa a ser infraestructura, el talento creativo un activo estratégico y creer en lo propio se transforma en decisión.

Porque lo que estamos viendo es una región que empieza a ocupar espacios -físicos y simbólicos- que antes parecían lejanos. La oportunidad está ahí, en entender que desde Latinoamérica también se puede liderar. Y que cuando eso ocurre, no sólo crecen las industrias. Crecen los países.