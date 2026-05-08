FOTOS – El Pentágono publicó archivos inéditos sobre los ovnis: dónde ver todos los registros

Según se informó, los videos, fotos y documentos se encuentran ahora en un solo lugar y no se requiere autorización de seguridad para acceder a ellos.

PENTÁGONO.

El Pentágono publicó este viernes “archivos desclasificados” sobre los denominados Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, en inglés), que es la forma en que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos se refieren a los Objetos Voladores no Identificados (Ovnis).

Según se indicó desde la sede del Departamento de Defensa norteamericano, se trata de materiales “nunca antes vistos” y, según manifestó a través de su cuenta en X, ahora “el pueblo estadounidense puede acceder al instante a los archivos desclasificados del Gobierno federal sobre los UAP”.

De esta forma, dio cumplimiento a la orden en ese sentido que emitió a comienzos de año el presidente Donald Trump.

A través de su cuenta en la red Truth Social, el mandatario estadounidense destacó que “el Departamento de Guerra ha publicado el primer lote de archivos sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados (UFO/UAP) para que el público los revise y estudie”.

“En aras de la máxima transparencia, tuve el honor de ordenar a mi administración que identificara y proporcionara archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados“, añadió a continuación.

En la parte final de su mensaje, manifestó que “mientras que las administraciones anteriores no fueron transparentes en este tema, con estos nuevos documentos y videos la gente puede decidir por sí misma: ¿Qué demonios está pasando? ¡Que lo disfruten!“.

Dónde ver los archivos de ovnis del Pentágono

Según confirmó el Pentágono, continuará publicando otros archivos de ovnis “de forma continua a medida que sean descubiertos y desclasificados, con la difusión de nuevos lotes cada pocas semanas“.

El Departamento de Defensa admitió que algunos de los materiales ya habían sido divulgados anteriormente por el FBI, pero que las versiones hechas públicas el viernes contenían menos tachaduras.

Los documentos incluyen desde reportes de astronautas a bordo de la misión Apolo 12, en 1969, hasta memorandos militares internos tanto en Irak (2022) como en Siria (2024), además de informes recientes procedentes de tropas estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos y en Grecia.

De acuerdo con lo informado por el Pentágono, “los videos, fotos y documentos de fuente original más recientes sobre UAP se encuentran ahora en un solo lugar, y no se requiere autorización de seguridad“.

Para observarlos, hay que ingresar a la página web del Departamento de Defensa de Estados Unidos, o puedes hacerlo pinchando acá.

Qué dice la ciencia sobre el tema

Más allá de los reportes del Pentágono, científicos expresaron sus opiniones sobre el tema, entre ellos el astrofísico Neil deGrasse Tyson.

En un artículo que publicó en The New York Times expresó que esperaba que los archivos “no sean decepcionantes“.

“Personalmente, me encantaría que los archivos vinieran acompañados de un extraterrestre de verdad. Vivo, muerto o no muerto. Preferiblemente vivo“, escribió. “¿Es mucho pedir?”, añadió.

“Lo que está claro, sin embargo, es que si un auténtico extraterrestre saliera del Congreso, nadie volvería a preguntar si uno ‘cree’ en los extraterrestres, del mismo modo que nadie cuestiona la existencia de los elefantes”, apuntó.