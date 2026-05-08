“No pagaría eso”: los cuestionamientos de Trump al alto precio de las entradas para el Mundial 2026

El mandatario se metió de lleno en la polémica por los elevados costos para asistir al Mundial, a pocas semanas de que comience el torneo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la polémica en torno al alto precio de las entradas para el Mundial 2026 de Norteamérica.

Esto, en el marco del primer partido de la selección de EE.UU., donde los valores de los boletos superan los 1.000 dólares.

“No estaba al tanto de ese importe”, comenzó diciendo Trump sobre el elevado costo para asistir al duelo de su selección contra Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles.

La polémica por los altos precios de las entradas para el Mundial 2026

De hecho, en el sitio web de venta de la FIFA la entrada más barata figura a un precio de 1.940 dólares. “Me encantaría estar ahí, pero yo no pagaría eso, para ser sincero“, expresó el mandatario.

Siguiendo en esa línea, sugirió que su administración podría analizar o intervenir el precios de los tickets, teniendo en cuenta que un gran número de hinchas presentó una denuncia contra la FIFA ante la Comisión Europea.

“No he visto eso, pero tendría que ocuparme del tema”, sostuvo Trump. A lo que agregó: “Me gustaría que la gente que votó por mí pudiera ir… Si la gente de Queens y de Brooklyn a la que le gusta Donald Trump no puede (asistir a los partidos), me decepcionaría, pero al mismo tiempo es un éxito increíble”.

“Sé que (el torneo) tiene un éxito enorme, está batiendo todos los récords y (la FIFA) nunca había visto algo así”, expresó el mandatario sobre el Mundial 2026, cuyas sedes son Estados Unidos, México y Canadá.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se defendió de los cuestionamientos por los costos de las entradas para el Mundial, señalando que esto tiene que ver con las particularidades del mercado del entretenimiento en Estados Unidos.

De acuerdo al dirigente, el 25% de los tickets para la fase de grupos cuestan menos de 300 dólares. Hasta el momento, la FIFA ha vendido cerca de cinco de los siete millones de entradas disponibles.