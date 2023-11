Quién fue la última eliminada de Gran Hermano y cómo quedó la placa final

27 de Noviembre de 2023

Con la salida de esta participante, se definió a los cinco jugadores semifinalistas del reality show.

La noche de este domingo conocimos el nombre de la última eliminada de Gran Hermano, a solo una semana de la gran final, y se dio a conocer la última placa para elegir el nombre del ganador o ganadora, después de más de cinco meses de competencia.

Cony, Jorge, Pincoya y Skar fueron los participantes que se sometieron al escrutinio público para definir quién abandonaría la casa, previo a los últimos días en ella. En tanto, Scarlette y Vivi respiraban con tranquilidad por ser las primeras semifinalistas.

La primera en ser salvada por el apoyo del público, pasando a la siguiente etapa, fue Cony, seguida de Jorge. Por lo mismo, Pincoya y Skar llegaron a la última instancia, dedicándose sentidas palabras.

Finalmente, por decisión de los seguidores de Gran Hermano, fue Labra la última eliminada de la competencia con un 18,3%, dejando a un Jorge devastado con su partida.

“La primera vez que dejé esta casa sentí que muchas cosas me faltaron hacer. Sentía pena por eso y me dio el público la oportunidad de volver y ahora no me voy con esa sensación. Sentí que me faltó conectar con algunas personas y ahora me voy con una sensación completamente distinta, que es haber conectado con gente tan linda”, señaló, emocionada, pidiéndole a sus compañeros que no lloraran.

Seguido a eso, con lágrimas en los ojos, la joven señaló que “se cierra una etapa, aprendí mucho de este reality, aprendí mucho de ustedes. Los voy a ver afuera, queda poquito”.

Consultado por la partida de su pareja, Jorge bromeó con que “otra vez me deja solito. Una vez les dije a ustedes que era bastante obvio lo que sentía por ella”, dijo, y le agradeció porque “si estoy aquí es por ti, es porque tú volviste, es porque tú me aguantaste, tú me sostuviste“.

Placa final

Con Skar como la última eliminada, Gran Hermano abrió las votaciones en lo que será su placa final con los cinco jugadores semifinalistas.

Jorge, Pincoya, Cony, Scarlette y Vivi buscarán el apoyo del público para llegar a la gran final del próximo domingo.