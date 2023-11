VIDEO – Inesperada decisión: a quién salvó Scarlette de la placa de Gran Hermano

24 de Noviembre de 2023

Aunque muchos pensaron que salvaría a Cony, lo cierto es que Eskarcita dio la sorpresa con su decisión y entregó argumentos claros.

Como ya es tradición, este jueves la líder de la semana de Gran Hermano, que en este caso es Scarlette, salvó a uno de sus compañeros de la placa de eliminación.

La decisión de la joven influencer se dio a conocer una vez finalizada la ceremonia de los Gran Hermano Awards, los que destacaron los mejores momentos del programa en estos más de cinco meses.

Hacia el final, Diana Bolocco le pidió a la jugadora que se acercara al podio ubicado en el SUM para que entregara sus argumentos y, posteriormente, el nombre de la persona que continuaría en competencia, convirtiéndose también en la segunda semifinalista.

“Es difícil, la verdad, he sido indecisa. Hay personas que les tengo mucho cariño y que han sido muy importantes acá adentro. Pero básicamente por el contexto en el que se dio la prueba, creo que es lo más justo, en el sentido de que ambas estuvimos compitiendo por lo mismo, ambas estuvimos los 80 minutos de pie y anteriormente también”, comenzó señalando.

Scarlette reconoció que, si bien, “tuve mis dudas, sí, porque como lo conversamos anteriormente, era algo que yo quería acordar antes de la prueba para que no estuviéramos tanto tiempo ahí o no fuera tan importante para la que se cayera, sino que fue difícil competir porque es mi amiga, hay una amistad”.

“Entonces, eso es lo que yo pensaba y lo que yo hubiese hecho, sé que quizás ella no lo hubiese hecho, quizás no me hubiese salvado a mí si hubiese ganado, pero yo sí lo haría y considero que es algo que se tuvo que haber hecho en el contexto de la prueba que se dio. Si no hubiese sido la final con ella, quizás me hubiera costado más en el sentido de salvar a otra amistad. Pero en este caso voy a salvar a Vivi“, agregó.

Vivi, en tanto, reconoció estar sorprendida porque “pensé que iba a salvar a la Cony (…) Agradecerle ahora más que nunca porque puedo decir que soy semifinalista, pero gracias a ella voy a lograrlo”.