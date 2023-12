VIDEO – El tenso cara a cara entre Daniela Aránguiz y Chama: “La dignidad la dejaste en Chile”

21 de Diciembre de 2023

La relación entre las dos participantes continúa tensa y en esta instancia no se guardaron nada contra la otra.

En el episodio de este miércoles de Tierra Brava, pudimos ver la primera carta del cara a cara, donde Daniela Aránguiz y Chama protagonizaron un tenso momento.

Todo comenzó cuando la ex pareja de Jorge Valdivia, llegado su turno, votó por la venezolana argumentando que no fue capaz de reaccionar bien ante ella, comportándose como “una niña”.

Al respecto, la aludida le aseguró que el hecho de llegar anunciándole que “tengo información sobre ti” no lo vio con buenos ojos.

“Ojalá que te cuenten todo de verdad para que no te lleves sorpresas. Siento que no te estás dando el puesto como mujer que mereces. Yo no lo habría visto como un juego”, comenzó respondiendo Chama a Daniela Aránguiz en el cara a cara.

En esa misma línea, la mujer le recomendó que “habría tenido más dignidad y no me habría acostado el mismo día con una persona que pasó más de un mes y 20 días durmiendo conmigo. Un poquito más de dignidad, una mujer como tú merece un respeto. Creo que la dignidad la dejaste en Chile“, remató.

Aránguiz, fiel a su estilo, no se quedó de brazos cruzados y le respondió que “menos digna es acostarte con un hombre que no está ni ahí contigo sin calzones“. Posterior a eso, se retiró a su lugar, dejando a la venezolana sola en el centro.