VIDEO – “Esta hue… quiere pantalla”: la pelea entre Daniela Aránguiz y Daniela Castro en Tierra Brava

8 de Enero de 2024

Un comentario de la ex MasterChef desató la furia de Aránguiz, quien no se guardó nada a la hora de atacarla.

Compartir

El capítulo de este domingo de Tierra Brava mostró completa la pelea que protagonizaron Daniela Castro y Daniela Aránguiz, luego de una actividad donde los participantes debían interpretar escenas de teleseries, todas ellas en torno a infidelidades.

Terminada la actividad se entregaron algunos premios. Por ejemplo, la mejor villana fue Botota, la mejor actriz fue Angélica Sepúlveda y el mejor actor fue Arturo Longton.

Justo antes de entregarse el premio a la más fogosa, Daniela Castro dijo que si no ganaba Angélica Sepúlveda estaba arreglado, y la ganadora resultó ser Daniela Aránguiz, quien se tomó personales las palabras de la cocinera, y recibió su premio diciendo: “Aunque muchas de aquí creen que puede estar arreglado, no lo es”.

De regreso en su puesto, la pareja de Luis Mateucci fue clara con la ex MasterChef: “No te metas conmigo, no me hagas quedar mal. Tu comentario desmerece a todas las demás, quédate callada, no seas desubicada“, le advirtió.

Una vez finalizada la actividad, la pelea entre ambas continuó en el dormitorio. “Encuentro terriblemente feo que tengas esos comentarios desubicados. Me carga que te robes la comida de todos, que tengas a toda la casa cagá de hambre”, le reclamó Aránguiz cuando Castro intentó poner paños fríos, y terminaron a los gritos e insultos de grueso calibre que casi las llevó a irse a las manos.

“Eres una víctima”, le dijo Daniela Aránguiz, agregando que “quiere pantalla esta hueona, no eres nadie hueona, nadie te pesca“; mientras Daniela Castro le aseguraba a Uriel que “ella es capaz de pegar combos. Es conocida por eso en Chile”.