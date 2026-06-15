Los colegios con las clases suspendidas este lunes en la Región Metropolitana por el incendio en Cerrillos

Luego de más de 24 horas de iniciado el siniestro, los voluntarios de Bomberos aún trabajan para intentar sofocar por completo las llamas y los distintos focos.

AGENCIA UNO.

El incendio que aún se combate esta mañana en una empresa de acopio de neumáticos en Cerrillos llevó a que las autoridades comunales y educacionales decidieran que fueran suspendidas las clases en algunos colegios de la comuna.

Luego de más de 24 horas de iniciado el siniestro, los voluntarios de Bomberos aún trabajan para intentar sofocar por completo las llamas y los distintos focos que se mantienen en el lugar.

El incendio mantiene una intensa columna de humo en la zona poniente de Santiago, la que se puede percibir desde distintos puntos de la ciudad de Santiago.

Colegios con las clases suspendidas por el incendio

A raíz de la emergencia, la Municipalidad de Cerrillos confirmó la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales públicos de la comuna.

De acuerdo con lo ratificado por la autoridad, la decisión se adoptó en conjunto con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Corina debido a las condiciones del aire.

Según se explicó desde el municipio, la medida busca resguardar a las comunidades educativas frente a la exposición a contaminantes asociados a la emergencia.

“Esta medida preventiva ha sido adoptada con el objetivo de resguardar la salud y el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de las comunidades educativas, considerando los riesgos asociados a la exposición a material particulado y otros contaminantes presentes en el ambiente”, detalló el SLEP.

Además, las autoridades ratificaron que el monitoreo de la situación se mantendrá durante las próximas horas, en conjunto con los organismos competentes.

A la vez, la Municipalidad de Cerrillos llamó a los sostenedores de los establecimientos particulares y particulares subvencionados de la comuna a evaluar la opción de adoptar medidas similares, priorizando el resguardo de las comunidades escolares.