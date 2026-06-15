Preemergencia Ambiental en la RM este lunes 15 de junio: cuál es la restricción vehicular

La medida la decretó la Delegación Presidencial debido a las malas condiciones de ventilación previstas para esta jornada.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Las malas condiciones de ventilación previstas para este lunes 15 de junio en la cuenca de Santiago llevaron a que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decidiera declarar preemergencia ambiental, lo que afectará la restricción vehicular.

De acuerdo con lo anticipado, para esta jornada se espera un régimen anticiclónico debilitado en superficie y dorsal en altura.

A raíz de la preemergencia ambiental, la autoridad recordó la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de aquellos que utilizan pellets como combustible, en toda la Región Metropolitana.

Restricción vehicular este lunes 15 de junio

Cabe consignar que este lunes 15 de junio la restricción vehicular se aplica de acuerdo al calendario dispuesto por el Ministerio de Transportes, salvo para los vehículos que no cuentan con sello verde.

A fin de evitar las multas, los conductores deben estar atentos a los dígitos de las placas patentes que tienen prohibido circular en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto entre las 07:30 y las 21:00 horas.

En el caso de los automóviles, station wagons y similares con sello verde, no pueden circular este lunes los vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 8 y 9.

Para aquellos vehículos sin sello verde, la restricción aplica a todos los dígitos del 0 al 9 dentro del anillo Américo Vespucio.

En tanto, para aquellos sin sello verde, la restricción vehicular rige para los que tienen patentes terminadas en los dígitos 6, 7, 8, 9, 0 y 1 fuera del anillo Américo Vespucio.

Por su parte, las motos con los dígitos finalizados en 8 y 9 tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

En cuanto a los buses sin sello verde, la prohibición de circular se aplicará entre las 10:00 y 16:00 horas y afecta a las patentes finalizadas en 6, 7, 8, 9, 0 y 1.

Por último, los camiones sin sello verde tendrán restricción vehicular dentro del anillo Américo Vespucio desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas, también para los dígitos 6, 7, 8, 9, 0 y 1.