Tras denuncia de Quiroz: UDI pide al CDE querellarse contra los 1.806 becarios que no retornaron al país

La petición se enmarca en la ofensiva del gobierno para aumentar la recaudación fiscal, que ya incluyó embargos a deudores del CAE con ingresos superiores a $3,5 millones.

La bancada UDI ofició este domingo al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicie acciones judiciales, incluida la presentación de querellas, contra los beneficiarios del programa Becas Chile que incumplieron su obligación legal de retornar al país.

La petición fue impulsada por la jefa de bancada, Flor Weisse, y el diputado integrante de la Comisión de Ciencias, Cristóbal Martínez.

La solicitud llega en medio de la ofensiva recaudatoria del Gobierno, que ya activó embargos sobre las cuentas bancarias de deudores del CAE con ingresos superiores a $3,5 millones mensuales. Becas Chile es el siguiente objetivo de cobro del Ejecutivo.

El trasfondo es una auditoría encargada por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, que analizó más de 2 millones de datos provenientes de 12 mil becas otorgadas entre 2008 y 2025, y detectó que más de 1.800 beneficiarios no cumplieron con los acuerdos pactados, entre ellos casos de doctorados que debían regresar al país hace más de una década.

El 70% de la deuda total está asociado a beneficiarios que no acreditaron su retorno, requisito obligatorio del programa una vez finalizados los estudios. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estimó que la deuda podría acercarse a los US$150 millones. “Lo vamos a cobrar”, advirtió.

Los diputados UDI precisaron que son 1.806 los becarios en situación de incumplimiento de un total de 12.505, lo que equivale a menos del 15% del universo de beneficiarios. “Estamos hablando de becas financiadas con recursos de todos los chilenos, por lo que no puede existir ningún espacio para tolerar un mal uso de este programa”, señalaron Weisse y Martínez en una declaración conjunta.

La exigencia al CDE apunta a que el organismo ejerza todas las acciones que tenga a su alcance para recuperar los cerca de $100 mil millones comprometidos.

Los parlamentarios fueron enfáticos en vincular esta deuda con otras prioridades del Estado: “Cada peso que no se restituye es un recurso que se le termina quitando a otras urgencias del país, como por ejemplo en materia de salud o seguridad”.

En paralelo a la ofensiva de cobro, el Ministerio de Ciencias suspendió las convocatorias de Becas Chile correspondientes a 2026, medida que se mantendrá vigente hasta que concluya la revisión de las bases técnicas del programa. Actualmente, el ministerio contacta a los becarios con obligaciones pendientes para que acrediten su retorno o restituyan los recursos correspondientes, mientras avanzan procesos judiciales en los casos donde resulte necesario.