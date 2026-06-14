Tras arribo de Arrau a Seguridad: sube aprobación del Gobierno en combate al crimen e inmigración

Pese a las alzas en seguridad e inmigración, delincuencia y narcotráfico sigue sin superar el 50% de aprobación y comunicaciones retrocede al último lugar con 28%.

Sin movimientos relevantes. Así se mantiene la aprobación del presidente José Antonio Kast que marcó 40% en la segunda semana de junio. La desaprobación, en tanto, llegó al 54%, según la última entrega de la encuesta Plaza Pública de Cadem.

Donde sí se registran movimientos es en las áreas de gestión. Delincuencia y narcotráfico subió 11 puntos respecto a mayo, alcanzando un 44% de aprobación, mientras inmigración anota un alza de 9 puntos en el mismo período para llegar también al 44%. Esto, luego de que el mandatario decidiera remover a Trinidad Steinert del ministerio de Seguridad y nombrara a Martín Arrau como nuevo líder de la cartera.

Relaciones internacionales —al mando del canciller Francisco Pérez-Mackenna— completa el podio con igual porcentaje y un incremento de 4 puntos.

De todas maneras, ninguna de estos tres aspectos de gestión supera el umbral del 50%.

El área peor evaluada sigue siendo comunicaciones, con apenas 28% de aprobación, seguida de justicia con 30% y medioambiente con 31%.

El CAE copa la agenda: mayoría aprueba los embargos, pero el diagnóstico se divide

El debate sobre el cobro del Crédito con Aval del Estado instaló la pregunta central de la semana y la encuesta lo ratifica: el 54% de los encuestados está de acuerdo con que el Estado cobre las deudas impagas del CAE a través del embargo de cuentas bancarias a personas que ganan más de $3,5 millones al mes, frente a un 41% en desacuerdo.

La posición de fondo también es mayoritaria, aunque estrecha: un 53% considera que quienes estudiaron con CAE y tienen deudas deberían pagarlas por haber recibido un beneficio estatal, mientras el 43% cree que estas deberían condonarse total o parcialmente.

La brecha se amplía cuando se plantean medidas concretas: el 79% está de acuerdo con ofrecer un convenio de pago a quienes ganan menos de $3,5 millones y el 70% con cobrar la deuda por vía judicial a quienes ganan más.

En torno al debate político, 67% está de acuerdo con que muchas personas dejaron de pagar porque esperaban que el expresidente Gabriel Boric cumpliera su promesa de condonación.

Este último porcentaje sube al 90% entre quienes se identifican con la derecha y cae al 40% entre quienes se ubican en la izquierda.

Sobre la responsabilidad del problema, la encuesta muestra un empate: un 26% apunta al Estado por haber creado el sistema y un 26% al gobierno de Boric por haber prometido la condonación sin concretarla. Un 19% opta por distribuir la responsabilidad entre todos los actores por igual.