Todo lo que se sabe del trágico accidente aéreo que terminó con el fallecimiento de Oliver Tree y Gaspi

Uno de los helicópteros transportaba a Oliver Tree, Gaspi, el director argentino Lucas Vignale y el productor brasileño Lucas Frota; el otro llevaba solo a su piloto. Ambos instructores de vuelo eran considerados experimentados.

Un trágico accidente fue reportado en Brasil. Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo el domingo por la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejando seis personas fallecidas.

Según informaron los bomberos, el choque ocurrió a las 08:59 hora local en la zona de Barra da Tijuca. Entre los muertos se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree Nickell y el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi.

Las dos aeronaves colisionaron en el aire y cayeron sobre un área urbana. Cinco personas viajaban en uno de los helicópteros y solo el piloto en el otro. Ninguno de los ocupantes sobrevivió.

Los equipos de emergencia localizaron inicialmente cinco cuerpos en una de las aeronaves y luego encontraron a la sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó aproximadamente a 100 metros del primer punto de impacto.

La aeronave con matrícula PP-MAC, en la que viajaban Gaspi y el director audiovisual Lucas Vignale, explotó tras impactar contra el suelo. El helicóptero cayó sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos, provocando un incendio que afectó al menos 20 automóviles, según informaron los bomberos.

El portavoz de las autoridades informó que la fuerza del impacto proyectó múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, precisó que las aeronaves realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en la Costa Verde, y la sierra fluminense. El funcionario también aclaró que ambos pilotos contaban con amplia experiencia y se desempeñaban como instructores de aviación, y confirmó que el incendio fue controlado y que los equipos de bomberos permanecieron en el lugar para retirar los restos de las aeronaves y los vehículos afectados.

Según el alcalde, el área donde ocurrió el accidente cuenta con múltiples cámaras de seguridad.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación. La Policía Civil de Río de Janeiro radicó el caso en la comisaría 42 de Recreio dos Bandeirantes y solicitó un examen pericial del sitio del suceso.

Además, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Brasileña, Cenipa, fue activado para realizar las primeras diligencias técnicas sobre las aeronaves involucradas.

El primer helicóptero llevaba a bordo a Oliver Tree, al youtuber Gaspi, al director audiovisual argentino Lucas Vignale y al productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota.

Los dos argentinos habían viajado juntos a Río de Janeiro durante los últimos días y compartieron contenido en sus redes sociales. Horas antes del accidente, Vignale había publicado en Instagram una fotografía del Cristo Redentor envuelto en niebla, acompañada únicamente de la palabra “#Dios”, y una imagen de Gaspi recostado frente al mar. Oliver Tree se encontraba en Brasil en el marco de una gira internacional que tenía prevista su etapa europea para julio.