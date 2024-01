VIDEO – Quiénes traicionaron a Jhonatan en el Cara a Cara de Tierra Brava

31 de Enero de 2024

El modelo se mostró muy dolido por los votos que recibió y, sobre todo, por el regalo que le hizo Chama y Botota.

En el episodio de este martes de Tierra Brava se vivió una nueva edición del Cara a Cara, donde Jhonatan Mujica fue traicionado por sus mejores amigos, pero los votos no alcanzaron para que quedara nominado. Dicho lugar lo ocupó Nicolás Solabarrieta, quien se sumó a Uriel y a Junior Playboy.

Tanto Luis Mateucci como Arturo Longton, Shirley Arica y Uriel votaron por el ex futbolista, argumentando, principalmente, que es por descarte y sólo porque quieren verlo competir.

En tanto, Daniela Castro votó por el modelo, argumentando que “estas últimas semanas no sé qué es calculado y qué no. Te tengo cariño y prefiero decirte las cosas a la cara”, le dijo, pero él le reclamó que ante las dudas debería hablar antes con él, para no tener malos entendidos.

Guarén votó también a Mujica. “Sé que este voto lo vas a ver como una traición, pero desde que llegó Nico lo voy a proteger todo lo que pueda. Estos días hay cosas tuyas que no me han coincidido, no me gusta desconfiar de la gente, pero prefiero que se quede Nico a que te quedes tú“, le dijo.

“Lo considero una traición, eres la persona que menos esperaba que me votara. Pensé que la confianza que teníamos era más fuerte que los rumores sobre mí, pero cada uno decide a quién escuchar. No seas moldeable”, contestó.

Nico también votó por Jhonatan Mujica, argumentando estrategia, pero haciendo ver el mismo punto. “Realmente la lesión del codo no la entiendo. Para mí sí tienes una lesión, pero no tan grave como la haces aparentar“, le comentó.

Junior, al votar por Jhonatan, argumentó que quiere irse a duelo con él “porque en físico estamos parecidos, y en caracho también”.

Chama votó por Jhonatan y le pasó un muñeco que le hizo junto a Botota, “para que te acompañe estos días”. El muñeco tenía la palabra “Milano” escrita en el pecho, lo que ofendió al modelo. “Me parece una falta de respeto, tanto tú como tu amiga entienden por qué, así que no lo acepto”, respondió el ex de Pamela Díaz.

La molestia de Jhonatan

Una vez finalizado el Cara a Cara de Tierra Brava, Jhonatan se mostró muy dolido tanto por los votos que recibió de parte de sus amigos como por el muñeco de Chama.

“Ese muñeco era por mi ex. La Chama y Botota lo hicieron, las mismas que andan diciendo que yo me hago la víctima por estar lesionado. Son dos asquerosas personas, Botota y Chama. Me sorprende que personas a las que yo les tenía mucho cariño vengan y duden de mí porque estas dos les meten cizaña en la cabeza”, le comentó a Daniela Aránguiz.

Justo después, Botota se acercó y le aseguró que cuando hizo el muñeco no fue referenciando a su ex. “No lo hicimos con esa intención, si fue así te pido disculpas”, pero él no le creyó del todo.