VIDEO – La curiosa amenaza de Daniela Aránguiz a Luis Mateucci: “Iría con él a la Gala de Viña”

30 de Enero de 2024

Las discusiones de la pareja continúan por la relación que mantuvo el argentino con Chama antes de la llegada de su pareja al encierro.

La relación de Daniela Aránguiz y Luis Mateucci sigue tensa en estos episodios de Tierra Brava, y así quedó en evidencia en la emisión de este lunes, donde continuaron las discusiones respecto a la relación que mantuvo con Chama, previo a que ella llegara al encierro.

Durante una conversación con el capataz, la ex Mekano aseveró que el argentino debería estar agradecido de que ella haya aceptado pololear con él.

“Todo Chile se muere por estar conmigo, debería darse con una piedra en los dientes este h… Sale con los amigos a carretear y me llama llorando de la discoteque, y ahora se anda haciendo el machito. Pololeó con la tóxica de la Oriana y se viene a ahogar conmigo”, dijo entre risas.

Luego, mientras comían, le hizo una curiosa amenaza, poniéndose en el caso de que ella se vaya antes que él del reality. “Si cuando yo me vaya sales con esa mina (Chama), te juro que yo pesco a Fabio y me voy a la Gala de Viña, te lo juro”, le aseguró.

“Hacélo. Ojalá lo hagas, me reiría tanto en tu cara, sería tan patético todo. Piensas que me van a dar celos con cualquiera”, contestó Luis Mateucci, a lo que Daniela Aránguiz le aseguró en Tierra Brava que si ella quisiera estar con un empresario millonario no le costaría nada.

Según ella, “así de fácil lo tendría. ¿Crees que no se me tiran? Pero yo ya soy la millonaria, no me interesa agarrarme a un h… por plata”.