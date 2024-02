FOTO – Sebastián Ramírez habla tras ser detenido: “Paré una pelea que pudo ser mayor”

8 de Febrero de 2024

El ex chico reality compartió un mensaje a través de su Instagram dando su versión de la situación.

Compartir

En los últimos minutos el chico reality Sebastián Ramírez, compartió sus primeras declaraciones tras ser detenido por una supuesta agresión a su actual pareja, Catalina Gaete.

Lo anterior, ya que este 7 de febrero el ex participante de Gran Hermano se sometió a una detención por parte de Carabineros, luego que el conserje notificara gritos de mujer en uno de los departamentos.

El hecho habría ocurrido a las 13:00 horas aproximadamente, en un edificio ubicado en la comuna de Santiago.

¿Qué dijo Sebastián Ramírez tras ser detenido?

“Hombres reaccionen antes y denuncien, traten que no les dé vergüenza, yo no iba a denunciar a esa mujer porque tiene 25 años y yo tengo 37 encontraba que no daba, me arrepiento demasiado”, comenzó diciendo Sebastián Ramírez a través de una publicación en Instagram.

En esa misma línea, aseguró: “Mi familia me decía que terminara con este show pero uno tiene corazón de abuelita y también tiene sentimientos”.

“Estoy libre y estoy con mis seres queridos que siempre están conmigo y saben la persona que soy. Yo me defendí y paré una pelea que podría haber sido mayor”, afirmó el ex chico reality.

Junto con esto, Ramírez manifestó: “No soy una mala persona, vengo de una familia con valores y principios. Jamás le pegaría a una mujer (Obviamente si me amenaza con cuchillo y palo cortado a la mitad. Lamentablemente hay que defenderse y tampoco fue tanto)”.

Para finalizar, el hombre de 37 años escribió: “Podría haber terminado en tragedia, dios siempre me da buenas cosas y yo trato también de dárselas. Constaté lesiones y también fueron lesiones leves para los dos por igual”.