VIDEO – La frutración de Botota al ser el primer nominado de la semana en ¿Ganar o Servir?

10 de Mayo de 2024

La transformista, incluso, terminó pasando de ser Señor a Sirviente tras la victoria de Pangal en la prueba.

En la emisión de este jueves de ¿Ganar o Servir? se llevó a cabo la competencia individual masculina, la cual definió al primer nominado de la semana y que resultó ser Botota Fox.

Según anunciaron Sergio Lagos y Karla Constant, el ganador quedaría con inmunidad y, si es un Sirviente, tendrá el privilegio de cambiar su rol con un Señor.

Iniciada la competencia, consistente en cargar un barril entre varios obstáculos, Pangal fue el primero en tomar la delantera, y rápidamente se quedó con el primer lugar, y obtuvo con eso la inmunidad y el derecho de convertirse en Señor.

La transformista, en tanto, abandonó la prueba en la mitad por agotamiento, siendo superado por Poeta, quien sí logró terminar esta vez y fue aplaudido por sus compañeros.

Así, Botota se convirtió en el primer nominado de la semana de ¿Ganar o Servir?, y lloró amargamente por su desempeño, siendo consolado por Pangal. Según pudimos ver en las imágenes. Incluso reconoció que fue su cabeza la que le jugó una mala pasada porque todo “me afecta”.

El ganador Pangal pasó a ser Señor de Gala, y, por petición del mismo transformista, escogió a Botota para cambiar roles. “Me lo merezco, es lo que me toca. Servir me distrae mucho, porque las peleas de las mujeres me agotan”, explicó Botota entre lágrimas, y se convirtió entonces en Sirviente de Luis.

Al despedirse de las mujeres de su equipo, el artista les confesó que, aunque ama a sus compañeras, las peleas de Faloon lo afectan demasiado mentalmente, y prefiere irse.