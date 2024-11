VIDEO – “No sabes el tío con el que estás”: la acusación de Fabio contra Facundo que dejó llorando a Oriana en Palabra de Honor

Actualizado el 12 de Noviembre de 2024

El ganador de Tierra Brava reveló algunos detalles de su ex amigo, lo que no dejó bien a Marzoli.

Una actividad tuvo como punto álgido un nuevo enfrentamiento entre Fabio Agostini y Facundo González, el cual en esta oportunidad salpicó a Oriana Marzoli en Palabra de Honor.

Todo comenzó cuando el argentino fue, nuevamente, consultado por el quiebre de su amistad con el español, entregando su versión de lo ocurrido. Pero Agostini no se quedó callado y le contestó con su lado de la historia acerca del momento en que se pelearon.

Dicho momento se remonta cuando Fabio fue a buscar a Pamela Díaz en ¿Ganar o Servir? y González no quiso saludarlo. “Austin fue a decirle que yo estaba, Oriana le dice no bajes, no bajes, y éste le hace caso. Se ha dejado manipular por ella, agachó la cabeza, se bajó los pantalones y se quedó calladito“, indicó el ganador de Tierra Brava.

Los ahora ex amigos se trenzaron en una fuerte discusión, donde Facundo insistía en que Austin nunca le dijo con claridad que Fabio había llegado. En ese contexto, Agostini reveló que antes de ingresar a ¿Ganar o Servir?, el trasandino le había dicho que tenía intenciones de tener algo con Oriana sólo para lograr fama.

“Antes de entrar dijo Voy a meterme con Oriana para hacer todo el ruido que pueda”, aseguró Fabio, quien luego se dirigió a Oriana para lanzar una bomba que jamás esperó en Palabra de Honor. “Éste desde que pisó Perú se agarró una tía, para que lo sepas. Ni te puedo contar lo que ha hecho. No sabes el tío con el que estás, ya lo irás conociendo. Te estoy haciendo un favor“, le dijo.

Marzoli se lanzó a llorar, pidiendo explicaciones. “No me digas que mi novio me ha puesto los cuernos, porque me quedo muerta”, manifestó, sin que Fabio le aclarara la acusación que había hecho.

Terminada la actividad, de inmediato Facundo se acercó a su pareja y le juró que no le ha sido infiel. “Se refiere a cuando llegué a Perú, hace nueve años. Son estupideces, lo dice para volverme loco. Por mi papá y mi mamá te juro que no me acosté con otra mujer”, imploró.

Más tarde, Oriana abordó a Fabio para interrogarlo por sus palabras en la reciente actividad de Palabra de Honor. “No sé si se habrá tirado a otra estando contigo, pero me juego los huevos a que sí. Sé cómo es, conozco a todas sus ex novias y a todo lo que ha tenido en su vida”, le aseguró el español.

Cuando Marzoli le dijo que Facundo le juró por su padre que le era fiel, la respuesta de Fabio fue: “A mí me ha jurado por Dios y por su padre fallecido muchas cosas y me mintió también, así que sus juramentos me los paso por el c…“.