FOTO – Nelson Mauri sorprende con respuesta a Sebastián Ramírez tras burlas en su contra

Las imágenes del actual Gran Hermano se viralizaron en redes sociales y el bailarín impactó con su réplica.

Nelson Mauri no dudó en responder a las burlas que hizo Sebastián Ramírez en su contra durante su estadía en Gran Hermano. Por lo mismo aprovechó de hacerlo con una sorprendente declaración.

Todo comenzó cuando el jugador del reality de Chilevisión estaba conversando en el comedor con Alexandra Méndez, más conocida como La Chama.

“¿No puedes ser sumiso?”, le preguntó la concursante venezolana. Tras su negativa respuesta, Ramírez comenzó a hacer burlescos comentarios y gestos a modo de imitación.

“¿Quiénes hacen eso?”, le consultó Pedro Astorga, quien también se encontraba en el lugar.

“Los sumisos po, no has cachado cuando entra el Nelson Mauri así…”, dijo el animador de eventos, exagerando sus movimientos y simulando ser el ex participante de Rojo.

Momentos más tarde, Sebastián comentó detalles de escenas que el bailarín habría protagonizado en videos con contenido para adultos. “Llega así Nelson Mauri, con una cadenita así y con la cara de we… sumiso”, manifestó entre risas.

La inesperada respuesta de Nelson Mauri a las burlas de Sebastián Ramírez

Lejos de quedarse callado ante sus burlas, Nelson Mauri decidió responder a través de sus redes sociales y sus dichos sin duda sorprendieron.

El también DJ contestó a Sebastián Ramírez con una historia donde comenzó escribiendo: “Debo destacar algo… El video que este señor describe, no es el video viral que me publicaron en 2018”.

Tras esto, decidió aclarar que el registro del que habla el chico reality en realidad “es uno actual, publicado en mis plataformas de pago”.

El remate vino después, cuando Mauri expresó junto a varios emojis: “Así que muchas gracias Seba por suscribirte a mis contenidos”.