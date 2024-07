“Si no soy tan malo”: Sebastián Ramírez se defiende de las críticas tras su regreso a Gran Hermano

11 de Julio de 2024

En redes sociales repudiaron la llegada del chico reality a la segunda temporada del programa.

Compartir

Una ola de críticas generó la noticia que se dio a conocer este martes, en la que se confirmó que Sebastián Ramírez será uno de los participantes de la segunda temporada de Gran Hermano, la que parte este viernes.

El polémico chico reality se suma a participantes como Yuhui Lee, Iván Cabrera, Camila Andrade, Yuyuniz Navas, Pedro Astorga, Michelle Carvalho, entre otros.

En redes sociales, los comentarios apuntaron, principalmente, contra Chilevisión por recurrir a Ramírez, sin tomar en cuenta las polémicas que protagonizó durante su participación en la primera temporada del reality show.

Pero a Sebastián Ramírez poco y nada parece importarle, porque tras conocerse su regreso a Gran Hermano, se valió de su cuenta de Instagram para contestarle a sus detractores.

“Que me reí ctm (sic). Si no soy tan malo. Me conocieran de verdad, me la paso riendo todo el día, soy un amor. Nos vemos cabros”, consignó en una publicación donde podemos ver la reacción que tuvo Cony Capelli al saber de su ingreso a “la casa más famosa del mundo”.

En tanto, la cuenta oficial de Gran Hermano, Sebastián Ramírez también dejó un mensaje a sus críticos en su imagen oficial: “¡Nos vemos giles! Los que deben prensión y los que le pegan a las minas, no les dan pega en ningún lado ni tampoco pueden salir del país. Ignorantes de mier…”.

INSTAGRAM.

Por otro lado, Sebastián Ramírez en una serie de videos en Instagram Stories apuntó contra Suro Solar de movilizar a la prensa “chica” para que lo ataquen. “Siento que estoy trabajando con puros hue… que me están haciendo la cama“, indicó.

Además, hizo un llamado a terminar con la odiosidad en su contra. “Paren la hue…“, dijo.