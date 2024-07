VIDEO – La noche de furia de Yuhui: todos los detalles de su pelea con Sebastián en Gran Hermano

31 de Julio de 2024

El participante chino cayó ante las provocaciones del chico reality, a quien le dedicó fuertes epítetos, sorprendiendo a sus compañeros en la casa.

Gran Hermano comenzó la edición de este martes revelando las imágenes de una fuerte pelea que protagonizaron Yuhui y Sebastián la noche anterior. Según explicó Diana Bolocco, el lunes en plena transmisión no pudieron ingresar a la casa en un momento debido a lo que estaba ocurriendo entre los dos participantes del Team Black.

El conflicto comenzó luego de las explicaciones que dio el chef chino respecto a su intervención durante la pelea entre Michelle y Yuyuniz. Ahí aclaró que quiso decirle “cálmate” a Carvalho pero olvidó la palabra y le lanzó un “cállate“, algo que posteriormente conversó con ella.

Ahí, además, el joven explicó que defendió a la ex candidata a convencional debido a que la gente mayor se le respeta. Sin embargo, su versión de los hechos fue refutado por Ramírez, quien lo encaró acusándolo de doble cara.

“Ahora te hacis el hue… Cuando tienes la tele. Chao, no te compro chino, Chao no más“, le dijo Sebastián a Yuhui en Gran Hermano, lo que provocó la molestia de este último, quien no dudó en lanzarle fuertes epítetos al chico reality.

De esta manera, lanzó: “¡Cállate, conchetumadre! Nadie puede hablar sin respeto con los mayores, ¡cállate! No te tengo miedo, imposible (sic)”, sorprendiendo a todos sus compañeros, mientras algunos trataban de calmarlo y explicarle que Ramírez solo lo estaba provocando y que no cayera en su juego.

“Chino, no te he faltado el respeto, sal de acá. Tú me estás sacando la madre a mí. Sal de acá”, respondió Sebastián ante la arremetida de Yuhui, quien, por último, le dejó en claro: “¿Te tengo miedo? Imposible“.