VIDEO – “¿Me estás toqueteando?”: Daniela Aránguiz recordó acoso del productor de Rojo Jaime Román

4 de Agosto de 2024

Daniela Aránguiz habló del acoso que sufrió por parte del entonces productor de Rojo Jaime Román, cuando analizaba con los panelistas del programa Sígueme el documental de Mon Laferte.

Daniela Aránguiz, panelista del programa Sígueme, de TV+, recordó que cuando tenía 17 años vivió un episodio de acoso por parte del entonces productor de Rojo, Jaime Román, quien en 2013 fue condenado a cuatro años de libertad vigilada.

La ex de Jorge Valdivia se refirió al tema cuando los panelistas analizaban el documental de Netflix sobre Mon Laferte, en el que la cantante rememoró los casos de acoso sexual que vivió durante su participación en el programa de TVN.

En ese marco, Daniela Aránguiz recordó que por esos años ella ya formaba parte del programa Mekano, en Mega, cuando le llegó una oferta para negociar su llegada al programa de talentos del canal público.

“Esto creo que nunca lo he contado. Cuando tenía 17 años, yo estaba en Mekano y me estaba yendo muy bien y me llamaron para tener una reunión en Rojo“, comenzó relatando la influencer.

Luego dijo que “me ofrecieron cambiarme de Mekano a Rojo, y agradezco que no tomé esa decisión por todo lo que ahora estoy escuchando. Me afecta heavy, porque fuimos una generación que vivimos las mismas cosas”, aseveró.

Daniela Aránguiz enfrentó a Jaime Román tras el acoso

Según contó Daniela Aránguiz, además fue a una reunión en Jaime Román, el entonces productor del programa, quien insistió en su idea de que se cambiara al programa de TVN.

En esa línea, la panelista dijo que en cierto momento Román le dijo “vente a Rojo, yo te hago más potente que las Cocoteras. Pero aquí tenemos otro tipo de precio“.

La opinóloga siguió con su relato y sostuvo que “yo tenía 17 años y cuando se sienta al lado mío me dice: En Mekano también pasan estas cosas, yo sé que tú me puedes entender“, tras lo cual le tocó una de sus piernas.

Según su relato, lejos de amedrentarla, la actitud de Román la enojó, por lo que lo enfrentó de inmediato. “Le digo: ¿Qué onda? ¿Me estás toqueteando hueón? Le dije un garabato y me paré. Yo siempre fui muy fuerte de carácter desde muy chica“, concluyó.

Escucha a la propia Daniela cuando les cuenta el episodio a los otros panelistas.