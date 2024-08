VIDEO – ¡Eran solo una visita!: la verdad detrás de la llegada de Nico y Guarén a ¿Ganar o Servir?

7 de Agosto de 2024

La noticia sorprendió a todos sus compañeros, principalmente a Fran Maira y Luis Mateucci.

El capítulo del lunes de ¿Ganar o Servir? terminó con el anuncio de que dos participantes abandonarían la competencia y se trataba de nada más y nada menos que de Nico Solabarrieta y Guarén. Esto porque la pareja solo ingresó como visita a la casona y no como dos participantes.

Karla Constant explicó que el anuncio tuvieron que hacerlo antes del duelo de eliminación porque, sorpresivamente, ambos quedaron nominados. Por lo mismo, no se enfrentarían a dicha instancia, y revelaron que solo les quedaban 24 horas en el encierro.

Una de las más afectadas con la noticia fue Fran Maira. “¿Lo sabías de siempre? ¿Por qué no me dijiste? Yo pensé que te ibas a quedar“, le dijo la ex Gran Hermano a su amiga, quien le explicó que no podía contarle.

“Entró mi mejor amiga con la que me reconcilié, y ahora te vas y me voy a sentir más sola que la ch… Aquí es distinto, muchas veces no puedo ser yo. Estos días me sentí muy cómoda, todos llegan a decirme cosas, me cuestionan y me guían en lo que debería hacer. Pangal me dice que no haga esto con Austin, o que no haga la oveja, o que abro la boca y la cag…, o Luis que dice que ando apagada desde que estoy con Austin. Y no sé con qué cara me h… tanto, si yo no ando metida en la vida de todos éstos. Tengo a Austin, Oriana y Rai solamente”, le explicó Maira.

Quien también se vio muy afectado con la noticia de la salida de Guarén y Nico de ¿Ganar o Servir? fue Luis Mateucci. “Se me va a hacer largo, es que no hay nadie. Facu no es malo, pero es íntimo de Austin. Y Rai es mejor, pero no puedo tenerlo porque no arma equipo, Pangal se le pone al lado y lo manipula. La única que me va a quedar es Oriana”, le explicó el argentino.