VIDEOS – Los tres participantes que se salvaron de la placa de Gran Hermano

Actualizado el 6 de Septiembre de 2024

El teléfono rojo, la decisión del líder y una prueba permitieron que los jugadores aseguraran una semana más en la casa.

Gran Hermano vivió una jornada llena de emociones donde tres participantes se salvaron de la placa de eliminación, logrando asegurar una semana más en la casa.

En primera instancia, y para sorpresa de todos los jugadores, el teléfono rojo sonó y fue Manuel el que alcanzó a contestarlo. Ahí, le dieron la posibilidad de salvar a una persona que estuviera nominada, incluyéndolo a él. Una vez que supo esto, no dudó en elegirse a sí mismo.

Posterior a eso, Patricio, como líder de la semana, tuvo que elegir a uno de sus compañeros para sacarlo de placa. Previo a dar a conocer su decisión, reconoció que fue difícil elegir porque “tengo muchas razones para salvar a varios de ellos, entonces se hace cada vez más difícil”.

“Siento y creo que mi decisión tampoco es tan relevante, porque tengo que elegir a uno y el resto de los que me gustaría salvar, estoy seguro que se van a quedar“, sostuvo, para luego agregar que “pensé a la persona con más que he estado acá, me ha acompañado, ha sido mi partner”.

Al respecto, Patricio anunció que decidió sacar de placa a Michelle, a quien espera seguir conociendo y que espera que “siguiera conmigo este camino”.

La renuncia de Angélica

Antes de terminar la edición de este jueves de Gran Hermano se vivió la prueba de salvación, donde todos los jugadores que seguían en placa tenían la opción de salir si ganaban.

Para sorpresa de todos, antes de comenzar, Angélica decidió no competir, aludiendo a una lesión que tenía en la rodilla. Además, aprovechó la oportunidad de hacer un llamado la público para que la vote y así convertirse en la próxima eliminada.

Tras esto, el resto compitió en la prueba donde la clave era el equilibrio y la paciencia. Para sorpresa de muchos, la vencedora fue Linda.

De esta forma, los tres participantes que se salvaron de la placa de Gran Hermano fueron Manuel, Michelle y Linda. En tanto, Felipe junto a Camila, Angélica, Pedro y Waldo quedaron en riesgo de ser el próximo o próxima eliminada.