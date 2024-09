VIDEO – Jugadores clausuraron de manera oficial el sótano de Gran Hermano

10 de Septiembre de 2024

La noticia golpeó a los jugadores y varios de ellos terminaron emocionados por el cierre de este espacio en la casa.

Compartir

Durante la tarde de este lunes, Gran Hermano comunicó el cierre oficial del sótano, noticia que impactó a los jugadores. Aunque muchos podrían pensar que esto fue motivo de celebración, terminó siendo todo lo contrario.

Varios de ellos terminaron completamente emocionados al saber que se había determinado dar por finalizada la etapa y ahora todos dormirían en la casa. De hecho, las competencias solo serán para definir al líder de la semana, mientras que el banquete al regreso sería solo para los que lucharían por ese puesto.

Uno de los que fue golpeado con la noticia del cierre del sótano de Gran Hermano fue Waldo, quien le contó a sus compañeros que “me hace acordar mucho a mi casa (…) Le dije al grupo que estar acá nos iba a servir mucho para valorar las cosas que uno tiene, porque esta realidad la viven muchas personas”.

Michelle Carvalho también fue una de las que no pudo aguantar las lágrimas, tomando en cuenta que gran parte de su estadía en el reality show lo ha pasado en ese lugar.

“Amaba andar en pijama todo el día, lo que hago en mi casa. Ahora tendré que volver a ser la reina de arriba, vestir mis ropas y no me agrada, porque voy a tener que empezar a arreglarme. Pero muy agradecida, como las palabras de Waldo, me recordaba mucho la casa de campo de mi abuela. Y siempre feliz cuando compartimos todos las comidas principales”, dijo la brasileña.

Luego de varios minutos, Gran Hermano les ordenó a los jugadores abandonar el sótano para su clausura oficial. Aunque no querían salir, producción terminó apagando la luz, para así ellos cerraran la puerta por fuera y pegaran varios adhesivos que ratificaban el cierre de este espacio.