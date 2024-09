VIDEOS – El polémico corte de pelo a Yuhui sin su consentimiento en Gran Hermano

9 de Septiembre de 2024

Manuel Napoli terminó sancionado y fue directamente a placa por lo ocurrido con su amigo en el encierro.

Compartir

Además de la salida de Angélica, el fin de semana en Gran Hermano estuvo marcado por el corte de pelo que Manuel Napoli le hizo a Yuhui sin su consentimiento.

Según se pudo ver en las imágenes, el chef nuevamente se puso en manos del italiano y de Miguel, quienes le realizarían un cambio de look. “No mucho, no tan cortito“, le pidió a sus compañeros el ex MasterChef.

Sin embargo, el italiano tomó la máquina y lo rapó sin preguntarle, lo que llevó a que el jugador chino tuviera que pasarla por toda su cabeza. Esta decisión lo dejó completamente afectado e incluso reconoció que no se siente “lindo” con el nuevo corte.

Ante la situación, varios de los jugadores criticaron a Napoli por el corte de pelo a Yuhui. Aún así, ambos conversaron por el hecho y mantuvieron su amistad.

La sanción a Manuel por el corte de pelo a Yuhui en Gran Hermano

Durante la noche del domingo, Gran Hermano comunicó la sanción a Manuel por el corte de pelo a Yuhui sin su consentimiento.

“Quiero referirme con preocupación al episodio del corte de pelo de Yuhui que involucra a Manuel. Considero lo ocurrido como un exceso grave de un compañero hacia otro, yo diría que es un acto desmedido que de ninguna manera contó con la voluntad de la persona afectada”, dijo la voz en off.

El dueño de casa, además, consideró que fue “una ofensa seria de una persona hacia otra. Un hecho que tiene como agravante, reitero, que no fue consentido de una de las partes intervinientes”.

Por último, comunicó que “Manuel serás sancionado y desde este momento formas parte de la próxima placa de nominados, aunque esta vez voy a permitir que el líder de la semana pueda salvarte y que además, disputes la competencia por la salvación”.