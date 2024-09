Gran Hermano sufre nueva renuncia tras confirmarse la salida de Linda Marcovich

13 de Septiembre de 2024

Linda Marcovich se convirtió en la quinta participante en renunciar, aunque Chama retornó gracias al repechaje.

La segunda temporada de Gran Hermano Chile ha tenido un elemento que ya se ha vuelto tradición: la renuncia de los participantes. Esto, luego que se concretara la salida de Linda Marcovich.

La joven gitana estuvo dos meses en la casa-estudio de Buenos Aires antes de abandonar el reality, sumándose así a otros jugadores que también decidieron renunciar, como Iván Cabrera, Íñigo López, Sebastián Ramírez y Alexandra Méndez, La Chama, aunque esta última retornara tras ganar el repechaje.

Linda Marcovich había adelantado a algunos de sus compañeros su intención de dejar Gran Hermano y volver a Chile, en especial luego de tener una íntima conversación con Yuhui, a quien le confesó que extrañaba a su familia.

“Me quiero ir. Me voy a ir. ¿No digai nada, ya?”, le dijo Linda al ex Masterchef, quien le dejó en claro que la apoyaría, sin importar la decisión que tomara.

Linda Marcovich le indicó que “no quiero que me vean llorar. Ya me aburrí, no quiero hablar con nadie. Ya no aguanto, de verdad”.