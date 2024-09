VIDEO – El conflicto que se generó luego de que Chama fuera eliminada de Gran Hermano

Actualizado el 30 de Septiembre de 2024

La salida de la venezolana, que obtuvo más del 69% de los votos, generó una discusión entre los participantes.

En una jornada clave, el público de Gran Hermano decidió que Chama se convirtiera en la décima eliminada y que Carlyn Romero continuara una semana más en competencia. La participante venezolana obtuvo el 69,83% de los votos.

Tras el anuncio de Diana Bolocco, la ex Tierra Brava se tomó la situación con calma y aseguró que “estoy tranquila, no me lo tomo mal para nada. Para mí es una tranquilidad, me voy siendo una persona real. Hay personas que están aquí que están diciendo cosas pero no voy a cambiar mi manera de ser, mi mentalidad. Y me voy tranquila”.

Quien no se tomó de buena manera que Chama fuera eliminada de Gran Hermano fue Manuel Napoli, el que se enfrentó a varios de sus compañeros al ver que celebraron su salida.

“Soy una bomba ahora. Obviamente toda la gente falsa que tengo aquí dentro se va a joder, se va a joder. Lo siento Diana. Mira, yo sé la persona que es, me quedo con esto y yo sé que afuera la voy a conocer, pero ella ha demostrado la persona que es”, dijo el italiano.

Napoli advirtió que “no voy a perdonar si escucho algo sobre ella aquí dentro. Si la semana que viene me tengo que ir, me iré feliz”.

Michelle Carvalho le aseguró al jugador que la próxima semana sería el nuevo eliminado, momento en que le respondió que “me iré feliz pero seré tu pesadilla“. Sus palabras provocaron que Pedro Astorga saliera en defensa de la brasileña. “Tranquilo Manuel, está bien que estés enojado. Tranquilo, pero así no se amenaza“, le advirtió el jugador.

En tanto, Carvalho tomó la palabra para asegurar que su reacción a que Chama fuera eliminada de Gran Hermano era porque, pese a que fue buena amiga y le dio oportunidades para aclarar por qué se decía que la había traicionado, “se hizo la víctima“.

“Yo estuve toda la semana pidiéndole a mis fans que si la sacaban era la respuesta que necesitaba porque no fue buena persona conmigo. Me entregué, estuve llorando todo el viernes porque me daba pena la situación, pero siento que aquí en el juego ya no aporta”, indicó.

Junto con eso, añadió que volvió solo por una relación de “dos tóxicos que se potenciaban”, por lo que “agradezco mucho (que la sacaran)“.