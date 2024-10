VIDEO – Un día después de la eliminación de Chama: Manuel no aguantó más y renunció a Gran Hermano

1 de Octubre de 2024

El italiano decidió dar un paso al costado debido a la incomodidad que estaba viviendo en el encierro.

En la emisión de este lunes de Gran Hermano, Manuel Napoli confirmó su renuncia. Según se pudo ver en las imágenes, la idea de salir de “la casa más famosa del mundo” vino luego de que Chama, tras ser eliminada, le gritara desde el otro lado de la puerta para que se fuera del encierro.

Posteriormente, el italiano se dirigió al confesionario para dar a conocer su decisión y dar cuenta de la pena que estaba viviendo y la molestia con varios compañeros, principalmente con Michelle Carvalho. Aún así, el dueño de casa le dio 24 horas para que meditara su decisión.

Fue en la edición prime de Gran Hermano donde Manuel finalmente comunicó y ratificó su renuncia. “Es lo mejor para mí“, aseveró.

Junto con eso, reconoció que lo que ha ocurrido en las últimas semanas, su permanencia en el encierro ya se hace incómoda. “No es bueno para mí, no es bueno para ellos, porque yo me puedo acercar y ellos también, pero no va a ser real”, aseveró.

Pese a las intenciones que tenía, Diana Bolocco le explicó a Napoli que en ese momento no era posible su salida. Que si bien su renuncia era aceptada, por un tema de logística aún no podía irse de la casa, netamente porque había que solicitar una pieza de hotel y comprar pasajes para Chile.

Por lo mismo, la salida de Manuel de Gran Hermano tras su renuncia debiera concretarse en las próximas horas.